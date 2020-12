Winkels mogen alleen openblijven als ze minstens 70 procent van hun omzet halen uit essentiële producten als voedsel, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging. De grens lag eerder op 30 procent. Het kabinet scherpt de regels aan, nadat meerdere budgetketens besloten toch deels open te gaan.

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) maakten de aanscherping woensdagmiddag bekend in een brief aan de detailhandel.

Er blijft ook een uitzondering bestaan voor bredere winkels die een aparte afdeling voor levensmiddelen hebben, bijvoorbeeld een tuincentrum met een afdeling voor huisdieren. Die winkels dan wel een eigen ingang hebben om open te mogen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukte eerder op de dag dat koopjeswinkels niet open kunnen. "Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken, en daarom kan het gewoon niet", zei hij. De minister benadrukte dat de coronasituatie van iedereen "een maximale inspanning" om contacten te beperken vraagt.

Het kabinet kondigde maandag de sluiting van alle niet-essentiële winkels af in de strijd tegen het coronavirus. Onder meer supermarkten, apotheken, opticiens en bedrijven die levensmiddelen verkopen, mogen openblijven. Winkels mogen ook open als ze 70 procent van hun omzet halen uit artikelen voor levensonderhoud, drogisterijartikelen, schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging en dierenvoer.

Action verbaasd over reactie kabinet

Action reageerde woensdagochtend verbaasd over de mogelijke streep door de geplande heropening. Het ministerie van Economische Zaken gaf de onderneming dinsdag nog toestemming voor een gedeeltelijke heropening, aldus een woordvoerder.

"We verkopen ook niet alle spullen", zei de woordvoerder. "Bovendien verlichten we de druk op de supermarkten." Action wees er ook op dat zijn filialen in België en Frankrijk ook essentieel geachte goederen mochten blijven verkopen toen een groot deel van de detailhandel tijdens eerdere lockdowns dicht moest.

Action zei open te mogen gaan omdat ongeveer 40 procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen. Met de aanscherping van de regels moeten de winkels alsnog dicht.

HEMA-winkels vanaf donderdag dicht

Winkelketen HEMA liet woensdag weten vanaf donderdag alsnog alle filialen te sluiten. Eerder wilde de keten zijn winkels nog openhouden voor eten en drinken en andere essentiële producten om zo de druk te verlichten voor supermarkten en drogisterijen.

"Vanwege de onduidelijkheid in de regelgeving van de overheid is gebleken dat dit niet leidt tot het gewenste resultaat", stelde HEMA in een verklaring. De keten betreurt naar eigen zeggen de onduidelijke regelgeving en de wijzigingen die door het kabinet zijn gemaakt.