In de rooms-katholieke kerken zullen dit jaar op Kerstavond geen publieke vieringen plaatsvinden, zo heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie woensdag besloten. Het besluit is genomen na de indringende toespraak van premier Mark Rutte, zo wordt woensdag gemeld.

"Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 7.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden."

De bisschoppen willen door de doorgaans drukbezochte vieringen niet door te laten gaan, voorkomen dat veel mensen zich tegelijk verplaatsen.

Het besluit is genomen "met pijn in het hart". "De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel - zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen - publiek worden gevierd." Dat is exclusief bedienaren, andere medewerkers en zangers.

Tijdens de missen geldt het huidige dringende advies om een mondkapje te dragen. Dat mag wel af bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen vragen kerkgangers daarnaast tijdens de vieringen niet te zingen.

Speciale kerstactiviteiten binnen of buiten de kerk niet zijn toegestaan, aldus de Rooms-Katholieke kerkleiders. Ze willen voorkomen dat groepen naar de kerk komen om bijvoorbeeld de kerststal te bezoeken. Individuele kerkbezoeken voor gebed of het branden van een kaars blijven wel mogelijk.

Nog geen duidelijkheid bij alle kerken

Eerder werd al bekend dat er overleg plaatsvond binnen de verschillende geloofsgemeenschappen. Het is nog niet bekend wat de maatregelen zullen zijn bij de Protestantse Kerk Nederland.

Kleinere geloofsgenootschappen, zoals de Unie van Baptistengemeenten, hebben kerken al geadviseerd dit jaar alle kerstdiensten digitaal te verzorgen. "De meeste van onze kerken hebben al in maart besloten de fysieke diensten nu even te schrappen", legde woordvoerder Albrecht Boerrigter eerder aan NU.nl uit.