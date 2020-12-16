يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن مجلس الوزراء الهولندي إغلاقًا صارمًا للبلاد، وسيستمر الإغلاق حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير/كانون الثاني 2021 على الأقل. حتى ذلك الحين، ما هي الأشياء غير المسموح بها وما هي الأشياء التي لا يزال مسموح بها؟ نقدم إليك أدناه أهم التغييرات.

يسري تطبيق التدابير والإجراءات الواردة أدناه في ليلة الاثنين، أي صباح الثلاثاء الساعة 0.00 صباحًا. بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر/كانون الأول 2020 حتى يوم الاثنين الموافق 18 يناير/كانون الثاني 2021، سيتم إغلاق المدارس ومراكز رعاية الأطفال.

المتاجر والمتنزهات الثقافية والترفيهية

سيتم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية بدءًا من يوم الثلاثاء الساعة 0.00 صباحًا. ستبقى محلات السوبر ماركت والجزارين والخبازين والصيدليات ومحطات الوقود وأخصائيي البصريات مفتوحة، وكذلك الأسواق الأسبوعية.

سيتم إغلاق أماكن التجمعات الكبيرة. على سبيل المثال المتنزهات الترفيهية والكازينوهات ودور السينما والمسارح والمؤسسات الثقافية الأخرى.

ستظل المكتبات مفتوحة للحصول على الكتب وإعادتها.

ستظل المراكز المجتمعية (بيوت الحي) مفتوحة للأشخاص الأكثر عُرضة للمخاطر.

الصالات الرياضية والمهن القائمة على الاختلاط مع الآخرين

لا يمكن للأشخاص الذين يمارسون مهن قائمة على الاختلاط مع الآخرين، مثل مصففي الشعر وخبراء التجميل، العمل في الوقت الحالي. يُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية، مثل أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي.

سيتم إغلاق صالات الساونا والصالات الرياضية وحمامات السباحة.

لا يزال يُسمح بممارسة الرياضات التي تتم ممارستها في أماكن مفتوحة، ولكن بحد أقصى شخصين مع الحفاظ على وجود مسافة 1.5 متر بين الأشخاص. لم يعد من الممكن ممارسة تدريبات الفرق الجماعية والمباريات التنافسية.

ستظل الملاعب الرياضية الخارجية مفتوحة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا. ولا يتعين عليهم الحفاظ على وجود مسافة 1.5 متر بين بعضهم البعض.

سيتم إغلاق المدارس ومراكز رعاية الأطفال بدءًا من يوم الأربعاء

سيتم إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية بدءًا من يوم الأربعاء ويجب عليهم بعد ذلك تقديم أكبر قدر ممكن من التعليم عبر الإنترنت. يمكن للآباء والأمهات الذين يعملون في مهن في القطاعات الحيوية الاستمرار في تلقي أطفالهم خدمات رعاية الأطفال. وهؤلاء هم الآباء والأمهات الذين يعملون في قطاعات الرعاية الصحية أو الشرطة، على سبيل المثال.

يسمح للأطفال الذين في السنة النهائية الذهاب إلى المدرسة.

يجب إغلاق مراكز رعاية الأطفال، ولكن سيُسمح لها بالاستمرار في تقديم خدمات الرعاية لأطفال الآباء والأمهات الذين يعملون في مهن في القطاعات الحيوية والأطفال الأكثر عُرضة للمخاطر.

سيتم إغلاق التعليم العالي أيضًا والتحول إلى التعليم عبر الإنترنت.

سيظل التعليم العملي مفتوحا.

في المنزل وخارج المنزل

في المنزل، يُسمح لك باستقبال ضيفين كحد أقصى، باستثناء أيام عيد الميلاد "الكريسماس" 24 و25 و26 ديسمبر/كانون الأول 2020. حيث يُسمح لك باستقبال ثلاثة ضيوف خلال هذه الأيام الثلاثة.

خارج المنزل، يُسمح لك بالسير في الشارع برفقة شخصين كحد أقصى، ولكن يجب الحفاظ على وجود مسافة 1.5 متر بين بعضكم البعض. ويُستثنى من ذلك أفراد الأسرة الواحدة.

الفنادق وقطاع المقاهي والمطاعم

ستظل الفنادق مفتوحة، ولكن لم يعد يُسمح لها بتقديم الأطعمة لضيوفها. كما لم يعد يُسمح لها بتقديم خدمات تنظيف وترتيب الغرف في الغرف.

ستظل منشآت تقديم الطعام والشراب الأخرى مغلقة، بما في ذلك المقاهي والمطاعم.

لا يزال يُسمح لك بشراء الأطعمة والمشروبات من منشآت تقديم الطعام والشراب وأخذها معك.

استمرار ممارسة الرياضة الاحترافية

يُسمح باستمرار المسابقات الرياضية الكبرى، بما في ذلك الدوري الهولندي لكرة القدم، ولكن بدون جمهور. ولقد كان ذلك هو المُطبق بالفعل.

الكنائس والمساجد ودور العبادة

ستظل أماكن العبادة مثل الكنائس والمساجد مفتوحة.





السفر والتنقلات

ستستمر وسائل النقل العام في العمل، ولكن الهدف من ذلك هو استخدامها فقط للتنقلات الضرورية.

بالنسبة للسفر للخارج، ننصح بشدة بعدم حجز أي رحلات للخارج حتى منتصف شهر مارس/آذار 2021، إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية.

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