Zorgminister Hugo de Jonge kan nog niet zeggen wat de mogelijke eerdere goedkeuring van het Pfizer-vaccin betekent voor de planning van de eerste vaccinatie. Hij wil de Tweede Kamer daar begin volgende week over informeren, zei hij dinsdagavond tijdens het coronadebat.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) meldde dinsdag dat het goedkeuringsbesluit waarschijnlijk op 21 december komt. Eerder ging men uit van 29 december. Volgens De Jonge is die datum echter niet helemaal zeker. Daarom weet hij pas volgende week wat de betekenis is voor Nederland als het vaccin ook echt eerder wordt geleverd.

Volgens De Jonge wordt er hard gewerkt en is alles erop gericht om "zo snel mogelijk, maar ook verantwoord" met het vaccineren te beginnen. De minister benadrukte dat het vaccineren "niet valt of staat met een week eerder beginnen", maar wel met een veilig en zorgvuldig verloop. Zijn ministerie beziet de komende dagen of er aanleiding is de planning te wijzigen.

'Na goedkeuring moet er nog een hoop gebeuren'

Na goedkeuring van de EMA moet er volgens de minister nog een hoop gebeuren. Zo komt er nog een gezondheidsadvies. Ook moeten er nog richtlijnen met de werking en bijwerkingen en contra-indicaties worden opgesteld.

Nederland verwacht 7,8 miljoen coronavaccins van Pfizer. In de vaccinatiestrategie van het kabinet is het voornemen opgenomen om kwetsbare groepen, ouderen en zorgpersoneel als eerst te vaccineren. Eén persoon heeft twee doses nodig om beschermd te zijn.

Omdat Pfizer niet direct zo veel kan produceren als het bedrijf eerder verwachtte, zal Nederland op korte termijn eerst ongeveer een half miljoen doses krijgen.