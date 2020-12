Het reisadvies voor Aruba en Bonaire wordt aangescherpt, zo zei premier Mark Rutte dinsdagavond in het Tweede Kamerdebat over de coronamaatregelen. Er gaat een oranje reisadvies gelden en dit betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Het is onduidelijk wanneer de aangescherpte reisadviezen ingaan.

Momenteel geldt voor deze gebieden nog kleurcode geel: reizen kan, maar er zijn veiligheidsrisico's.

De reisadviezen worden volgens Rutte niet aangescherpt vanwege de situatie op de eilanden, maar vanwege de "grote problemen" in Nederland.

"Als je de komende weken de onbeschaamdheid aangaat om op wintersport te gaan of te gaan vliegen, terwijl je daar niets te zoeken hebt, dan is dat asociaal", zei Rutte tijdens het debat. "Er is niet voor niets een negatief reisadvies."

Vooralsnog ziet hij niet veel in een vliegverbod. "Dat is mogelijk, maar dat is een ongelooflijk harde maatregel. Dat heeft ook gevolgen voor vrachtvervoer. Er is niet heel veel anders dan een beroep doen op ieders fatsoen."

Nadat de reisadviezen zijn aangepast, geldt voor alle Nederlandse eilanden in de Cariben kleurcode oranje. Vorige week scherpte het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Curaçao nog aan vanwege de toename van het aantal nieuwe besmettingen op het eiland.

Maandag maakte Rutte bekend dat niet-noodzakelijke buitenlandse reizen tot half maart worden afgeraden.