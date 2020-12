Hoewel jonge kinderen volgens het RIVM nauwelijks bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus, moeten ook basisscholen vijf weken lang gesloten blijven. Het kabinet wil met die beslissing bereiken dat ouders meer gaan thuiswerken en minder contact hebben met andere ouders. Volgens kinderarts en OMT-lid Károly Illy zijn kinderen de dupe, doordat ouders de regels aan hun laars lappen.

Illy, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), is naar eigen zeggen "verbijsterd" en noemt het "heel schokkend" dat het kabinet tot deze maatregel is gekomen. "Kinderen worden gebruikt als instrument om ouders thuis te houden", zegt hij in gesprek met NU.nl.

Bovendien is het kabinetsbesluit om de scholen per direct te sluiten en tot twee weken na de vakantie dicht te houden volgens Illy niet geadviseerd door het OMT. "Deze vorm is nooit besproken", zegt hij verontwaardigd. Wel adviseerde het OMT in het recentste gepubliceerde advies scholen na de kerstvakantie een week lang afstandsonderwijs te laten geven.

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad was "verbijsterd en verdrietig" na het horen van de kabinetsplannen. "Het overvalt ons en het is een pittige opgave voor het onderwijs", zei ze dinsdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Den Besten had het fijn gevonden als scholen eerder waren ingeseind. "Het was voor iedereen zoveel beter geweest om dit eerder te weten", zei ze. "Dan was het nog niet leuk - online onderwijs is echt minder - maar dan was het misschien wat makkelijker te organiseren geweest dan nu."

De Jonge: Sluiten van middelbare scholen minder moeilijk

Cijfers van het RIVM tonen aan dat mensen tussen de dertien en zeventien jaar al wekenlang oververtegenwoordigd zijn in het aantal positieve tests. Voor wat betreft de middelbare scholen was het dan ook "minder moeilijk om nu het ingrijpende besluit tot sluiting te nemen", zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandagavond in de RTL-talkshow BEAU.

Op basisscholen komt corona nauwelijks onder leerlingen voor. In november moesten slechts 28 van de 7.358 basisscholen in Nederland hun deuren sluiten vanwege het virus, bleek zondag uit een rapportage van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs.

De Jonge noemde maandagavond twee redenen voor de sluiting van de basisscholen. Ten eerste wordt het "contactmoment" tussen ouders op het schoolplein tijdens het halen en brengen van kinderen weggenomen, redeneert het kabinet. Ten tweede houden ouders zich volgens de minister beter aan het thuiswerkadvies zodra kinderen thuis onderwijs volgen.

Dat laatste baseert De Jonge op ervaringen uit de eerste golf van de afgelopen lente. "Op dit moment gaan te veel mensen toch naar het werk", zei hij maandagavond tegen de NOS.

Het aantal positieve tests is het grootst in de leeftijdsgroepen 13-17 jaar en 18-24 jaar.

'Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen'

Illy vindt dat ouders en werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "Ouders door bijvoorbeeld niet naar de bouwmarkt te gaan en werkgevers door hun werknemers te verplichten om thuis te werken", stelt hij.

Volgens hem is de sluiting van het basisonderwijs "om allerlei redenen" niet goed voor de kinderen. Niet alleen gaat het ten koste van de "kwaliteit van het onderwijs" en komen "1,4 miljoen kinderen onnodig lang thuis te zitten", zegt de kinderarts, "maar kinderen hebben school ook nodig voor hun ontwikkeling en het contact met leeftijdsgenoten".

Dinsdag 12 januari staat weer een persconferentie van het kabinet gepland. Rutte en De Jonge zullen de bevolking dan weer op de hoogte brengen van de situatie. Ondertussen houdt Illy zijn hart vast. "Ik hoop dat de overheid bij zinnen komt en zegt dat dit een onverstandig besluit is geweest en dat het basisonderwijs na de kerstvakantie open kan gaan."