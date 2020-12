Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), het samenwerkingsverband van tientallen Nederlandse kerken, adviseert kerkgenootschappen tijdens de lockdown zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden.

Mochten kerken tijdens de komende feestdagen een reden hebben om een fysieke dienst te houden, dan adviseert het samenwerkingsverband met klem maximaal dertig kerkgangers te ontvangen.

De kerkgenootschappen voerden dinsdag overleg over op welke manier de kerkdiensten doorgang zouden kunnen vinden tijdens de door premier Mark Rutte aankondigde lockdown, die in de nacht van maandag op dinsdag is ingegaan.

In zijn speech vanuit het Torentje noemde Rutte geen speciale maatregelen voor de gebedshuizen. Die zijn namelijk op basis van de godsdienstvrijheid uitgezonderd van alle maatregelen die de regering heeft ingevoerd.

Nieuw advies van CIO sluit aan op eerder advies

De meeste godshuizen stapten in maart al over op online vieringen of voerden strenge hygiënemaatregelen voor tijdens de diensten in. Toch ontstond er in de afgelopen zomer ophef over diverse kerken die soms wel honderden kerkgangers lieten samenkomen voor een kerkdienst.

Naar aanleiding van de ophef adviseerde CIO de kerkgenootschappen de maatregelen van het RIVM - zoals 1,5 meter afstand houden en het dragen van mondkapjes - tijdens de diensten in acht te nemen. Ook opperde het samenwerkingsverband maximaal dertig kerkgangers toe te laten. Het dinsdag uitgebrachte advies lijkt hierop voort te borduren.

Protestantse Kerk: 'Denk goed na welk signaal je afgeeft door open te blijven'

In een reactie op het CIO-advies zegt de Protestantse Kerk zich goed voor te kunnen stellen dat de kerken de voorkeur geven aan online vieringen.

Premier Rutte zei dinsdag in zijn speech dat mensen te snel denken dat bijeenkomsten met "wat aanpassingen toch best veilig" kunnen zijn of dat een specifieke groep weinig bijdraagt aan de verspreiding van het virus.

"Binnen de Protestantse Kerk worden deze vragen ook gesteld. En dat is begrijpelijk. Tegelijkertijd zijn gemeenten onderdeel van de samenleving", aldus de Protestantse Kerk. Bij de overweging om op online vieringen over te stappen, moeten de kerken volgens de Protestantse Kerk goed nadenken over het signaal dat ze afgeven door open te blijven.