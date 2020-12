Ernst Kuipers verwacht dat het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten in januari groter zal zijn dan eind oktober, zei de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) dinsdagmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Op de piek waren zo'n 2.600 COVID-19-patiënten opgenomen.

Dinsdag liggen er bijna tweeduizend coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Een stijging van 82 ten opzichte van maandag. 524 coronapatiënten liggen op de intensive care (ic) en 1.430 op reguliere verpleegafdelingen.

Ondanks de harde lockdown die vanaf dinsdag in Nederland van kracht is, verwacht Kuipers dat de ziekenhuisbezetting tot begin januari blijft stijgen. Dat komt doordat eerst het aantal nieuwe besmettingen moet dalen en de ziekenhuisbezetting pas enkele weken later afneemt.

"De verwachting is dat we meer dan 2.600 patiënten krijgen", aldus Kuipers. "Er zijn drie cruciale momenten (in de coronacrisis, red.): half maart, half oktober en nu. Half maart lagen er ruim honderd coronapatiënten op de ic, half oktober driehonderd en nu ruim vijfhonderd. De uitgangssituatie is daarmee slechter dan in oktober."

Reguliere zorg gaat opnieuw afgeschaald worden

Kuipers zegt ook dat hij verwacht dat de komende weken meer reguliere zorg afgeschaald zal worden, vermoedelijk tot zo'n 35 procent. Daarnaast is volgens hem "de kans groot" dat de afdelingen voor spoedeisende hulp in ziekenhuizen tijdelijk worden gesloten vanwege de grote toestroom van coronapatiënten.

Die toestroom vraagt ook veel van ziekenhuispersoneel, zegt de bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Erasmus MC. "Het kan niet anders dan dat verloven ingetrokken gaan worden."

"Dat is een buitengewoon zure boodschap voor veel mensen die al maandenlang bezig zijn voor coronapatiënten en die er ook voor zorgen dat de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgaat", vindt Kuipers. "We zullen zeker voor vakantie zorgen, maar hebben meer capaciteit nodig dan waar we een paar weken geleden rekening mee hielden."