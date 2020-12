Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), het samenwerkingsverband van tientallen Nederlandse kerken, overlegt dinsdagmiddag over de kerstdagen die voor de deur staan. Het is de bedoeling gelovigen en godshuizen te adviseren over de diensten rond de kerstdagen.

Premier Mark Rutte maakte maandag tijdens zijn toespraak vanuit het Torentje, waarin hij de harde lockdown aankondigde, geen speciale melding van de kerken.

In principe verandert er voor de godshuizen niets aan de situatie. Kerken dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het inrichten van de kerkdiensten en het toelaten van kerkgangers.

De Nederlandse kerken zijn op basis van de godsdienstvrijheid uitgezonderd van alle maatregelen die de regering heeft doorgevoerd. Maar de meeste godshuizen hebben zelf al in maart besloten de diensten vanwege de coronacrisis online te verzorgen of strenge maatregelen te hanteren tijdens de bijeenkomsten in de kerken.

Het heeft voorkeur dat kerken de RIVM-adviezen hanteren

Het heeft wel de voorkeur dat kerken alle regels en adviezen van het RIVM in de praktijk brengen, zoals onderling 1,5 meter afstand houden en het dragen van mondkapjes. Ook adviseerde het CIO half oktober met klem geen erediensten met meer dan dertig mensen te beleggen.

Dit gebeurde na veel maatschappelijke onrust over diverse kerken die tijdens de diensten ondanks de coronarestricties honderden mensen toelieten. Minister Ferd Grapperhaus van Eredienst had hierna aangedrongen op een streng advies om duidelijk te maken dat de kerken de coronacrisis wel serieus namen.

De Nederlandse bisschoppen willen volgens het Katholiek Nieuwsblad tot een gezamenlijk advies over de kerstmissen komen. Nu geldt onder meer een verbod op samenzang in katholieke kerken en is het dragen van een mondkapje verplicht.

Kleinere geloofsgenootschappen hebben al advies gegeven

De Rooms-Katholieke Kerk Nederland en de Protestantse Kerk Nederland willen pas na het overleg toelichten wat het algemene advies over de kerstdagen wordt.

Kleinere geloofsgenootschappen, zoals de Unie van Baptistengemeenten, hebben kerken al geadviseerd dit jaar alle kerstdiensten digitaal te verzorgen. "De meeste van onze kerken hebben al in maart besloten de fysieke diensten nu even te schrappen", legt woordvoerder Albrecht Boerrigter uit. "Het samenkomen is voor onze kerk en de beleving van het geloof heel belangrijk. Maar het bestrijden van corona is momenteel nog belangrijker. En onze gelovigen snappen dat ook."