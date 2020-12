Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen, is in de afgelopen week "fors" gestegen, blijkt dinsdag uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. In vergelijking met de week ervoor steeg het aantal ziekenhuisopnames met 20 procent.

In de periode van 9 tot en met 15 december werden 1.480 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, een stijging van 251 ten opzichte van de week ervoor. Het aantal ic-opnames steeg in dezelfde periode met 24 procent.

Daarnaast registreerde het RIVM in de afgelopen week 58.412 positieve coronatests. Dat zijn er 15.000 meer dan in de voorgaande week (43.103). Door overbelasting van het registratiesysteem bij de GGD is het aantal positieve coronatests van maandag en dinsdag nog niet compleet: het werkelijke aantal positieve tests van de afgelopen week kan dus groter uitvallen.

Opvallend is de stijging in het aantal verpleeghuizen en woonzorgcentra waar ten minste één coronabesmetting is vastgesteld. In de afgelopen week gold dat voor 156 verpleeghuizen en woonzorgcentra, in de voorgaande week nog voor 97. Dat komt neer op een stijging van 67 procent.

Meer tests afgenomen, maar aandeel positieve tests ook gegroeid

Er zijn in de afgelopen week 130.000 tests meer afgenomen dan in de voorgaande week. Het ging om bijna 470.000 coronatests. In bijna 440.000 gevallen is de uitslag bekend.

Ook het aandeel positieve tests is gegroeid. Waar vorige week nog 11,6 procent van de geteste personen een positieve testuitslag kreeg, steeg dat percentage deze week naar 12 procent.

Het reproductiegetal (R) is ten opzichte van voorgaande week gestegen en ligt boven de 1.

Vaccin en uitbreiding testcapaciteit moeten derde lockdown voorkomen

De regering kondigde maandag een harde lockdown af die in ieder geval tot en met 19 januari zal gelden. Tot die tijd blijven onder meer alle niet-essentiële winkels gesloten, mogen mensen met een contactberoep niet werken en moeten basisscholen en middelbare scholen gesloten blijven.

De nieuwe lockdown zal "draaglijker" zijn met het perspectief dat het virus in 2021 effectief kan worden bestreden, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag in een persgesprek. De komst van het coronavaccin en een uitbreiding van de testcapaciteit moeten een derde lockdown voorkomen.

In de week van 4 januari moet een grootschalige inentingscampagne van start gaan. Samen met de uitbreiding van de testcapaciteit en de komst van sneltests denkt De Jonge dat het virus na deze lockdown effectief kan worden ingedamd.