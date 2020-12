Het Europese geneesmiddelenbureau EMA zal al op 21 december beslissen over de voorwaardelijke toelating van het coronavaccin dat Pfizer heeft ontwikkeld, zo is dinsdag bekend geworden.

Het was al bekend dat de beoordeling eind deze maand zou plaatsvinden, op 29 december. Dat is nu met een ruime week vervroegd.

Pfizer vroeg begin deze maand de voorwaardelijke toelating aan. Op die manier kan een vaccin of geneesmiddel door het EMA goedgekeurd worden op basis van minder uitgebreide gegevens dan normaal.

Het vaccin zou volgens de onderzoeksresultaten een effectiviteit van 95 procent hebben en is in 94 procent van alle gevallen succesvol bij 65-plussers.

Pfizer laat weten dat het vaccin, als het eerder dan verwacht goedgekeurd wordt, ook eerder geleverd kan worden. Het ministerie van Volksgezondheid gaat kijken wat de snellere goedkeuring van het vaccin door de Europese toezichthouder betekent voor het Nederlandse vaccinatieschema. Of het vaccineren al eerder van start gaat, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

Als het coronavaccin maandag wordt goedgekeurd, laat de Europese Commissie het nog voor Kerstmis toe. "Dat doen we binnen drie dagen", zegt een woordvoerder van de commissie.

EU heeft met meerdere vaccinontwikkelaars een contract

De EU heeft contracten gesloten met meerdere vaccinontwikkelaars. Nederland verwacht 7,8 miljoen coronavaccins van Pfizer. Eén persoon heeft twee doses nodig om beschermd te zijn. Omdat Pfizer niet direct zo veel kan produceren als het bedrijf eerder verwachtte, zal Nederland op korte termijn eerst ongeveer een half miljoen doses krijgen.

In het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten is het Pfizer-vaccin al goedgekeurd. Leonoor Wijnans, vaccinexpert en klinisch beoordelaar bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), legde eerder aan NU.nl uit dat het hier langer duurt omdat de EMA "geen shortcuts wil nemen".

Naast Pfizer heeft ook Moderna een versnelde voorwaardelijke toelating aangevraagd. De verwachting is dat EMA hier in januari een besluit over neemt.