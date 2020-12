Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech hebben ontwikkeld voorwaardelijk toegelaten, zo is maandag bekendgemaakt. Het is het eerste coronavaccin dat in de Europese Unie gebruikt mag worden.

Het vaccin zou volgens de eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten een effectiviteit van 95 procent hebben en is in 94 procent van alle gevallen succesvol bij 65-plussers.

Pfizer vroeg begin deze maand de voorwaardelijke toelating aan. Dit zorgt ervoor dat een vaccin of geneesmiddel door het EMA goedgekeurd kan worden op basis van minder uitgebreide gegevens dan normaal. In het geval van het coronavaccin heeft de beoordeling elf weken geduurd, normaal duurt dat volgens het EMA meer dan een jaar.

Nu het middel groen licht heeft gekregen, zal de Europese Commissie maandagavond al met de formele goedkeuring komen.

Veel landen hebben al gezegd deze week met de inentingen te willen beginnen. Nederland start op 8 januari met vaccineren. Zorgpersoneel in bijvoorbeeld verpleeghuizen zal als eerste een uitnodiging ontvangen.

EMA: Geen aanwijzingen dat middel niet werkt tegen mutatie

Dit weekend werd bekend dat er een gemuteerde, besmettelijkere variant van het coronavirus is ontdekt in het Verenigd Koninkrijk. Deze mutatie is begin deze maand ook in Nederland gevonden. Het EMA zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat het vaccin niet werkt tegen deze mutatie.

Het vaccin beschermt tegen het coronavirus, maar het is volgens het EMA nog niet duidelijk of het ook verspreiding voorkomt. Hier is meer onderzoek voor nodig.

EU heeft meerdere contracten afgesloten

De EU heeft contracten afgesloten met meerdere vaccinontwikkelaars. Nederland krijgt 3,89 procent van alle vaccins.

Eén persoon heeft twee doses van het Pfizer-vaccin nodig om beschermd te zijn. Omdat Pfizer niet direct zo veel kan produceren als het bedrijf eerder verwachtte, zal Nederland op korte termijn eerst ongeveer een half miljoen doses krijgen.

EMA-topvrouw Emer Cooke zegt wel dat de pandemie niet zomaar voorbij is met het goedkeuren van het Pfizer-vaccin. "We hebben meer vaccins nodig. Draag maskers, was je handen en houd afstand van elkaar."

In het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten worden mensen al ingeënt met het Pfizer-vaccin. Er zijn geen grote problemen ontdekt, maar wel zijn er een paar mensen geweest die allergische reacties kregen. Het ging om personen bij wie in het verleden al allergieën zijn vastgesteld.

Naast Pfizer heeft ook Moderna een versnelde voorwaardelijke toelating aangevraagd.