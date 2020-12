Slechts 22 procent van de scholen gaat woensdag direct online lesgeven. De overige 78 procent begint daar na de kerstvakantie mee en neemt de komende dagen de tijd om het thuisonderwijs goed in te richten. Dat blijkt dinsdag uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder duizend directeuren in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Bij de AVS zijn ongeveer vierduizend schoolleiders uit het primair onderwijs en vijfhonderd schoolleiders uit het voorgezet onderwijs aangesloten. De vereniging heeft de peiling maandagavond uitgezet, nadat bekend werd dat de scholen de komende weken de deuren gesloten moeten houden.

Vanaf woensdag sluiten scholen hun deuren, komend weekend begint de kerstvakantie. "We zien dat scholen soms nog even extra de tijd nemen om zich goed voor te bereiden op de periode na de kerstvakantie. Daarbij is er het afgelopen jaar keihard gewerkt in het onderwijs, met veel werkdruk. Dan is er ook even vakantie nodig om bij te komen", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Uit de peiling blijkt dat twee derde van de scholen in de afgelopen periode al scenario's had voorbereid, voor het geval dat het tot een sluiting van het onderwijs zou komen. "Deze scholen kunnen vlot overschakelen naar afstandsonderwijs", aldus Van Haren.

Daarnaast blijkt volgens het AVS dat bijna 85 procent van de schoolleiders begrip heeft voor het kabinetsbesluit om de scholen te sluiten. Toch maken zij zich ook zorgen over leerachterstanden bij met name kwetsbare leerlingen en over de sociale veiligheid. "Daarom is het heel belangrijk dat deze leerlingen op school kunnen blijven komen. Net als de leerlingen met ouders in een vitaal beroep", zegt de AVS-voorzitter.

60 Rutte vanuit Torentje: 'Nederland gaat op slot'

Scholen dicht om ouders thuis te laten werken

Premier Mark Rutte kondigde maandagavond in een toespraak vanuit het Torentje aan dat Nederland vijf weken in lockdown gaat. Dat betekent dat alle scholen tot 19 januari dicht blijven.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat ruim 8 procent van de positief geteste mensen tussen de dertien en zeventien jaar oud is. "Voor die groep was het minder moeilijk om nu het ingrijpende besluit tot sluiting te nemen", zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandagavond in de RTL-talkshow BEAU, doelend op de middelbare scholen.

Over jonge kinderen in de leeftijd tot dertien jaar zegt het RIVM dat zij nauwelijks bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. De sluiting van de basisscholen heeft volgens De Jonge dan ook een andere reden: zo wordt het "contactmoment" van ouders tijdens het halen en brengen van kinderen weggenomen.

Daarnaast bleek volgens de minister tijdens de eerste golf dat ouders zich beter aan het thuiswerkadvies hielden zodra kinderen thuis onderwijs gingen volgen. En dat thuiswerken "gaat de afgelopen tijd niet zo erg best", zei De Jonge maandagavond tegen de NOS. "We zien namelijk dat te veel mensen toch naar het werk gaan", aldus de bewindsman.