Het coronavirus heeft tijdens de eerste golf grote impact gehad op de zorg in Nederland: door het uitstel van delen van de ziekenhuiszorg in de eerste coronagolf zullen minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren gaan. Dat stelt het RIVM in een dinsdag verschenen rapport over de effecten van de eerste COVID-19-golf op de reguliere zorg.

Het RIVM heeft het rapport geschreven in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

"Veel patiënten kregen met uitstel van afspraken en behandelingen te maken. Ook werd een deel van de afspraken afgezegd door patiënten zelf, uit angst om besmet te worden of om de zorg niet te willen belasten", aldus het RIVM. Het is voor het eerst dat de effecten van de minder geleverde zorg op de gezondheid zijn ingeschat.

Een gezond levensjaar kan zowel door vroegtijdige sterfte als door verminderde kwaliteit van leven verloren gaan, legt het RIVM uit.

"In de schatting van minimaal 50.000 verloren gezonde levensjaren is het aandeel van verminderde kwaliteit van leven relatief groot en het aandeel van vroegtijdig overlijden kleiner. Een deel van het gezondheidsverlies hoeft niet permanent verloren te gaan als de komende jaren extra behandelingen kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor zal wel een grote inspanning van zorgmedewerkers nodig zijn."