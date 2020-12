Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat Nederland in lockdown gaat, en dat alle niet-essentiële winkels en scholen sluiten. In dit artikel geven we antwoord op de vragen die binnenkwamen via ons reactieplatform NUjij.

Hoe zit het met kinderdagverblijven? Blijven die wel open, of gaan ze net als de scholen dicht?

Ook de kinderdagverblijven moeten sluiten. Ze mogen alleen kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvangen. Dit zijn bijvoorbeeld de kinderen van ouders die in de zorg, supermarkt of afvalverwerking werken. Als één van twee ouders in een gezin een cruciaal beroep heeft, dan wordt geadviseerd om de kinderen zoveel mogelijk zelf op te vangen.

Mag ik nog wel eten afhalen bij een restaurant?

Het bestellen en afhalen van eten blijft mogelijk.

Blijven dierenwinkels open? Voor mij geen levensbehoefte, maar voor mijn beestje wel.

Dierenspeciaalzaken blijven open. Bekijk hier een complete lijst met winkels die openblijven tijdens de nieuwe lockdown.

Als je in het buitenland woont (binnen de EU) en je ouders wonen in Nederland, mag je dan wel met Kerst naar ze toe?

Reizen naar Nederland wordt ontmoedigd, maar niet verboden. Reizigers die van buiten de EU komen, moeten wel een negatieve coronatestuitslag hebben om Nederland in te komen.

Mijn zoon vraagt zich af of hij nog kan blijven autolessen en in januari examen kan doen.

Het CBR heeft vanwege de maatregelen de komende weken 120.000 theorie- en 60.000 praktijkexamens geschrapt. Iedereen die deze week op examen zou moeten, krijgt maandagavond nog bericht van het CBR. Medische beoordelingen voor het verlengen van rijbewijzen gaan wel door.

Mogen de stukadoor en elektricien wel gewoon in mijn huis komen werken?

Ja, dat mag. Dit zijn geen contactberoepen en zij kunnen niet thuiswerken. Houd wel 1,5 meter afstand en beperk daarnaast het bezoek op basis van het advies.

Met Kerst mag je drie in plaats van twee personen ontvangen. Hoe zit dat met Oud en Nieuw?

Het advies is om maximaal twee personen (ouder dan dertien jaar) per dag thuis te ontvangen. Dit geldt ook voor Oud en Nieuw. Alleen op 24, 25 en 26 december wordt hierop een uitzondering gemaakt. Deze dagen wordt een maximum van drie gasten geadviseerd.

Hoe zit het met de ggz? Gaat de psychiatrische zorg nog door? En gebeurt dit dan alleen online?

Beroepen die zorg verlenen uit de zorgverzekeringswet, zoals bij de ggz, vallen onder een uitzondering. Eerder gold al dat tijdens de uitbraak van COVID-19 behandelingen zoveel mogelijk doorgaan: face-to-face, digitaal of via een combinatie van beide.

Blijven de oliebollenkramen open?

Ja, deze kramen verkopen levensmiddelen. Daarnaast is het ook nog eens een afhaalmogelijkheid, en ook bij restaurants mag je nog steeds eten bestellen en afhalen.