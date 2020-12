Alle scholen moeten vanaf woensdag de deuren sluiten en overstappen op online onderwijs. Deze coronamaatregel is in ieder geval tot maandag 18 januari van kracht, maakte premier Mark Rutte maandag bekend tijdens zijn toespraak over de nieuwe, zware lockdown.

"Dit is natuurlijk ingrijpend, maar een onvermijdelijk besluit", aldus Rutte vanuit het Torentje in Den Haag. Net als tijdens de lockdown in het voorjaar worden wel uitzonderingen gemaakt.

Zo mogen leerlingen in het examenjaar nog naar school. Ook kunnen lessen in het praktijkonderwijs doorgang vinden. Daarbij mogen er op scholen nog examens en tentamens aangeboden worden aan kwetsbare kinderen.

De kinderopvang moet ook de deuren sluiten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang.

Steeds meer besmettingen op scholen

Scholen en kinderdagverblijven worden bij de GGD's steeds vaker gemeld als de plekken waar mensen denken dat ze besmet zijn geraakt. Alleen de thuissituatie, bezoek in de thuissituatie en de werksituatie worden vaker genoemd.

Bij tieners worden naar verhouding de meeste coronabesmettingen vastgesteld. Dit is ook terug te zien in de laatste weekupdate van het RIVM, die vorige week dinsdag werd gepubliceerd.

In die update stond ook dat het aantal positieve coronatests per 100.000 inwoners in alle leeftijdsgroepen was gestegen ten opzichte van een week eerder. De stijging was het grootst bij 13- tot en met 17-jarigen en 18- tot en met 24-jarigen.

Eind november liet het Outbreak Management Team (OMT) weten dat de mogelijkheid van een langere kerstvakantie voor scholieren onderzocht moest worden, omdat meer vrije dagen mogelijk bijdragen aan de verdere verlaging van het aantal nieuwe besmettingen.