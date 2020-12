Bij het RIVM zijn sinds zondag 8.496 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een groter aantal dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (8.100). Het aantal nieuwe gevallen is wel kleiner dan de aantallen van dit weekend. Zondag werden nog bijna tienduizend positieve tests geregistreerd.

Op 5 december oversteeg het gemiddelde net de vijfduizend. Echter wordt al dertien dagen op rij een groter aantal nieuwe positieve tests gemeld dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde cijfer van de zeven voorgaande dagen om een beter beeld te schetsen van het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland. Vanwege de schommeling van de dagcijfers is het volgens het RIVM beter om naar de weekcijfers te kijken.

Het RIVM meldt verder 35 coronagerelateerde sterfgevallen. Het officiële dodental in Nederland passeerde zaterdag de tienduizend, hoewel het werkelijke aantal coronagerelateerde sterfgevallen waarschijnlijk al de dertienduizend gepasseerd is. Dat blijkt uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat rekening houdt met oversterfte in Nederland.

Daggemiddelden van de afgelopen week Zondag 13 december: 7.656

Zaterdag 12 december: 7.284

Vrijdag 11 december: 6.861

Donderdag 10 december: 6.411

Woensdag 9 december: 6.158

Dinsdag 8 december: 5.874

Maandag 7 december: 5.513

Tot 20 januari harde lockdown in Nederland

Het kabinet zag zichzelf vanwege de stijgende coronacijfers genoodzaakt een extra overleg in het Catshuis, een crisisoverleg én ministerraad te organiseren. Eerder op maandag lekte uit dat het kabinet een harde lockdown wil invoeren.

Niet-essentiële winkels, scholen, musea, theaters en mensen met een contactberoep moeten de deuren sluiten. Er wordt vooralsnog geen avondklok ingevoerd, maar het kabinet zal inwoners van het land opnieuw opgedragen zoveel mogelijk thuis te blijven. Premier Mark Rutte licht de nieuwe maatregelen om 19.00 uur tijdens een toespraak vanuit het Torentje toe.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt fors

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het afgelopen etmaal fors toegenomen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1.872 patiënten vanwege een coronabesmetting. Dat zijn er 105 meer dan op zondag, de grootste toename in een etmaal sinds begin november.

Sinds afgelopen donderdag is het aantal opgenomen patiënten met meer dan 200 toegenomen. Het aantal van 1.872 opgenomen coronapatiënten is het hoogste sinds 24 november, blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1.369 coronapatiënten. Dat is een toename van 99 ten opzichte van zondag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 497 naar 503.

