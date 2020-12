In november stierven meer Belgen dan in welke maand dan ook sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu al staat vast dat 2020 het dodelijkste jaar sinds 1945 wordt, schrijft de Belgische krant De Standaard maandag.

November doet ook niet onder voor april, toen de eerste coronagolf een hoogtepunt bereikte. De tweede golf dreigt even dodelijk te worden als de eerste, ook al leek de nieuwe golf aanvankelijk mee te vallen.



Dit jaar zullen waarschijnlijk ongeveer vijftienduizend Belgen meer overlijden dan vanwege ouderdom, ongevallen en ziekte te verwachten viel. De zogeheten oversterfte was in de afgelopen 65 jaar niet zo hoog. Ook niet als er rekening mee wordt gehouden dat de Belgische bevolking nu veel groter is.

Ook in december zal het coronavirus de sterfte nog omhoog stuwen. Het virus grijpt, na weken waarin het op zijn retour was, weer om zich heen. Het aantal nieuwe positieve coronatests stijgt en het aantal Belgen in het ziekenhuis daalt nauwelijks meer.

De coronamaatregelen in België zijn begin deze maand versoepeld, nadat ze een maand eerder juist waren aangescherpt. Sinds 1 december zijn niet-essentiële winkels, waaronder kleding- en meubelzaken, in het land weer open. Ook werd op hetzelfde moment bekendgemaakt dat huishoudens met Kerst maximaal één 'knuffelcontact' mogen uitnodigen.