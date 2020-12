Het kabinet zal maandagavond een harde lockdown aankondigen die zeker tot en met 19 januari zal gelden, bevestigen Haagse bronnen maandag na berichtgeving van de NOS. Scholen gaan dicht en moeten overstappen op online onderwijs, vrijwel alle niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten, gelegenheden als bioscopen en theaters gaan dicht en mensen met een contactberoepen kunnen tijdelijk niet werken. Supermarkten blijven open.

De maatregelen worden maandagavond aangekondigd door premier Mark Rutte, die om 19.00 uur een toespraak houdt vanuit het Torentje. De nieuwe coronamaatregelen gaan in de nacht van maandag op dinsdag om 0.00 uur in om grote drukte bij winkels te voorkomen.

Mensen met een contactberoep, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, kunnen voorlopig niet werken. Inwoners van het land worden daarnaast gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Het kabinet roept ook op geen bezoek te ontvangen.

De mogelijkheid van een avondklok is besproken, maar die wordt naar verwachting niet ingevoerd.

Deze maatregelen worden verwacht: Vanaf dinsdag een lockdown tot en met 19 januari.

Scholen moeten overstappen op online onderwijs.

De kinderopvang blijft alleen open voor ouders met een essentieel beroep.

Mensen met een contactberoep, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, moeten het werk neerleggen.

Niet-essentiële winkels sluiten de deuren.

Theaters, bioscopen en andere culturele instellingen gaan dicht.

Kabinet moet alsnog harder ingrijpen

Het kabinet voelt zich genoodzaakt harder in te grijpen, aangezien de besmettingscijfers in de afgelopen dagen hard zijn opgelopen.

In de afgelopen dagen werden de grootste aantallen nieuwe positieve tests in ruim een maand tijd gemeld. In één etmaal ging het om bijna tienduizend positieve tests. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die maandagavond de pers te woord zal staan, vertelde maandagochtend dat er "meer" nodig is om een trendbreuk te forceren.

Een stijging in het aantal nieuwe positieve tests was vorige week al te zien, maar toen zag het kabinet nog geen aanleiding om in te grijpen. Premier Rutte dacht toen nog een beroep te kunnen doen op de bevolking om zich strikter aan de coronaregels te houden, maar moet nu alsnog hard ingrijpen.

Opnieuw tv-toespraak van minister-president

Premier Rutte kiest ervoor de nieuwe maatregelen niet in een persconferentie, maar in een tv-toespraak toe te lichten. De premier zal naar verwachting nader ingaan op de impact van de lockdown op schoolgaande kinderen, ouders, getroffen ondernemers en het zorgpersoneel.

In maart sprak de premier het land voor het laatst op deze manier toe. Hij kondigde toen aan dat een groot deel van Nederland met het virus besmet zal raken.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel werd vermeld dat fysiotherapeuten een contactberoep hebben en het werk moeten neerleggen. Dit klopt niet: fysiotherapeuten vallen onder de zorg en mogen doorwerken. Het artikel is op dat punt aangepast.