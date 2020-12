Premier Mark Rutte zal maandag om 19.00 uur het land toespreken vanuit het Torentje en toelichting geven op de huidige coronasituatie. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS. Waarschijnlijk worden nieuwe maatregelen aangekondigd. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zal na de toespraak de pers te woord staan.

Het is de tweede keer dit jaar dat Rutte een toespraak over de coronacrisis houdt vanuit het Torentje.

De coronacijfers stijgen al enkele weken in rap tempo en in de laatste dagen werden de grootste aantallen positieve tests in ruim een maand gemeld. In één etmaal ging het om bijna tienduizend positieve tests.

Daardoor zag het kabinet zich genoodzaakt om zondag een extra informeel overleg in het Catshuis te plannen en vervolgens maandag een crisisoverleg én ministerraad te houden. Daarbij liggen meerdere extra maatregelen op tafel.

Zo zou de tijdelijke sluiting van niet-essentiële winkels aan de orde zijn en wordt ook gekeken naar een eventuele sluiting van bioscopen, dierentuinen en zwembaden. Die gelegenheden moesten in november ook enige tijd dicht. Haagse bronnen meldden eerder echter dat er nog geen beslissing was genomen.

De Jonge: 'Ernstige situatie, er is meer nodig'

De Jonge liet zich voor aanvang van het spoedoverleg kort uit over de huidige coronasituatie van Nederland, die hij als "ernstig" bestempelt. Volgens hem is er "meer" nodig om de stijging van de ziekenhuisopnames te stoppen.

Later deze maandag hoopt de minister meer informatie te kunnen geven over strengere maatregelen. Nederland kijkt daarbij met een schuin oog naar Duitsland, aldus De Jonge. Dat land kondigde zondag een strenge lockdown aan tot 10 januari. "Maar wij hebben wel echt te maken met de Nederlandse situatie", benadrukt de minister. In Duitsland gaan onder meer de niet-essentiële winkels dicht en sluiten ook scholen de deuren.