Bijna 10 procent van de reizigers in het ov draagt structureel geen mondkapje, hoewel dat wel verplicht is. Het gaat dan om zo'n 100.000 mensen per dag die gebruikmaken van trein, tram, metro of bus. Dit is een groeiende ergernis onder de reizigers die de wettelijke coronaregels wel naleven.

Dat heeft president-directeur Marjan Rintel van de NS maandag gezegd in een interview op NPO Radio 1.

"Ik vind het belangrijk dat meer dan 90 procent van de reizigers wel een mondkapje draagt", stelt ze. Maar Rintel erkent dat reizigers en ook NS-medewerkers niet blij zijn met die 10 procent van de reizigers die de regels niet naleeft. "Dat kan gedoe opleveren in de treinen, en dat is heel vervelend. Het is een kwestie die we dagelijks bespreken."

De ov-ombudsman Bram Hansma ontvangt veel klachten over de "mondkapjesterreur", stelt hij in De Telegraaf. "Voor veel bange kwetsbaren is het ook een reden om niet meer met het ov te gaan."

'De harde kern van dwarsliggers is maatschappelijk probleem'

Ook volgens OVNL, de koepel van alle vervoersmaatschappijen in Nederland, is deze groep mondkapjesweigeraars een structureel probleem waar tegen opgetreden zou moeten worden. "Er worden meer boa's ingezet om toezicht te houden", zegt voorzitter Pedro Peters in De Telegraaf. "Maar die kunnen niet overal tegelijk zijn. Wekelijks worden tweehonderd tot driehonderd boetes van 95 euro uitgedeeld, maar kennelijk schrikt dit niet genoeg af."

Peters beklemtoont echter dat het gaat om een structureel maatschappelijk probleem en niet om een euvel dat alleen het openbaar vervoer treft. "Er is een harde kern die dwarsligt, ook in de supermarkt."

Ombudsman: Overheid moet handhaven, regels anders zinloos

Ov-ombudsman Hansma wil dat de overheid harder gaat ingrijpen om de nieuwe mondkapjeswet ook te handhaven. "Je moet handhaven, anders heeft het weinig zin. We willen dat Nederlanders veilig van het ov gebruik kunnen maken in coronatijd."

Volgens de ov-ombudsman stijgt ook het aantal meldingen van agressie in treinen, ondanks het feit dat het aantal reizigers dit jaar is afgenomen als gevolg van de coronacrisis.