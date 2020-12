Het kabinet bekijkt de mogelijkheid om niet-essentiële winkels tijdelijk te sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat bevestigen ingewijden aan persbureau ANP na berichtgeving in diverse media. Wanneer de sluiting moet ingaan en hoe lang die zal duren, wordt momenteel uitgezocht. Levensmiddelenzaken blijven in ieder geval open.

Het kabinet zet spoed achter de aanpak van het coronavirus, nu het aantal positieve tests al bijna twee weken aan het stijgen is.

Naar aanleiding van het Catshuisberaad van zondag hebben de betrokken ministers maandag een extra crisisoverleg. Later die dag volgt een ingelaste ministerraad waar meerdere opties op tafel liggen.

Een van die maatregelen zou kunnen zijn om gelegenheden te sluiten als bioscopen, dierentuinen en zwembaden. Die moesten in november ook enige tijd de deuren sluiten. Ook zouden scholen langer dicht kunnen blijven door een verlenging van de kerstvakantie, vooraf of aan het eind. Het kan volgens de ingewijden nog alle kanten op en benadrukken dat er nog geen enkel besluit is genomen.

Waarschijnlijk zullen premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge de verzwaringen maandagavond al in een persconferentie bekendmaken.

Kabinet kijkt ook naar Duitsland

Het kabinet kijkt met argusogen naar de situatie in Duitsland, waar het aantal positieve tests ook blijft stijgen. Door de Duitse regering werd zondag een strengere lockdown aangekondigd. Vanaf 16 december gaan de meeste winkels en scholen dicht, waarschijnlijk tot 10 januari. Volgens ingewijden wil het kabinet voorkomen dat Duitsers tijdens de lockdown naar Nederland uitwijken.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei dat Nederland niet kan achterblijven nu Duitsland verregaande maatregelen heeft genomen. Volgens hem dreigt anders het verschil met Duitsland te groot te worden.

Het RIVM noemde afgelopen week de recente stijging van de coronacijfers al zorgwekkend. Het instituut maakt elke week bekend hoeveel positieve tests in één week zijn afgenomen. Vorige week was het aantal (43.103) voor het eerst in vijf weken groter dan in de voorgaande week (33.949).

Tijdens de laatste persconferentie van afgelopen dinsdag werd duidelijk dat de coronamaatregelen niet voor Kerst versoepeld zouden worden. Ook werden extra nieuwe maatregelen niet uitgesloten, maar over de inhoud daarvan wilde Rutte niets kwijt.