Het is te druk in de winkelgebieden van Rotterdam en Den Haag, laten de gemeenten zondagmiddag weten. De gemeente Rotterdam roept het winkelend publiek op alleen te komen en afstand te houden. In de Haagse binnenstad is het zodanig druk dat de gemeente mensen oproept niet meer naar het winkelgebied te komen.

In Rotterdam is het met name in de omgeving van het Binnenwegplein te druk. De gemeente zegt maatregelen te nemen om de drukte te reguleren. Bezoekers aan de stad wordt verzocht zo kort mogelijk te blijven, alleen te komen en afstand te houden. Zaterdag werd het in hetzelfde gebied ook al te druk.

De gemeente Den Haag vraagt bezoekers hun bezoek uit te stellen of ergens anders heen te gaan.

Ook zaterdag was het te druk in de Haagse binnenstad. "Vandaag waren er veel mensen in het centrum van Den Haag om aankopen te doen", schreef burgemeester Jan van Zanen in een verklaring. Hoewel de drukte zaterdag beheersbaar was, uitte Van Zanen zijn zorgen over de hoeveelheid mensen die aankopen doen in de stad. "Ik doe een dringend beroep op iedereen om morgen (zondag, red.) en de komende dagen de drukte in het centrum te vermijden. Laten we allemaal ons gezonde verstand gebruiken."