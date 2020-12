In Duitsland geldt vanaf woensdag tot 10 januari een veel strengere lockdown. Tijdens de lockdown moeten veel winkels de deuren sluiten en moeten ook scholen 'in principe' dicht, maakte bondskanselier Angela Merkel zondag bekend. Het land legt daarnaast ook de verkoop van vuurwerk in aanloop naar de jaarwisseling aan banden.

Alleen essentiële winkels, zoals supermarkten, drogisterijen en apotheken, en banken mogen de deuren tijdens de lockdown open houden. Aan werkgevers wordt gevraagd hun werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Naast de sluiting van winkels en scholen wordt tijdens de aangescherpte lockdown ook alcoholconsumptie in het openbaar verboden.

De scholen moeten in principe hun deuren sluiten. Wat de uitzonderingen op deze regel zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Er komt naar verwachting ook meer financiële steun voor ondernemers.

In Duitsland was al een gedeeltelijke lockdown van kracht, waarbij onder meer de horeca al moest sluiten. Omdat het aantal positieve coronatests fors bleef toenemen, overlegde Merkel zondag met de premiers van de deelstaten over aanvullende maatregelen.

