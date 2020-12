In Duitsland geldt vanaf 16 december tot 10 januari een veel strengere lockdown. Tijdens de lockdown moeten veel winkels de deuren sluiten en moeten ook scholen en kinderdagverblijven "in principe" dicht, maakte bondskanselier Angela Merkel zondag bekend. Daarnaast wordt verkoop van vuurwerk in de aanloop naar de jaarwisseling verboden.

Alleen essentiële winkels, zoals supermarkten, drogisterijen en apotheken, en banken mogen de deuren tijdens de lockdown openhouden. Aan werkgevers wordt gevraagd hun werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Naast de sluiting van winkels en scholen wordt tijdens de aangescherpte lockdown ook alcoholconsumptie in het openbaar verboden.

De scholen en kinderdagverblijven moeten in principe hun deuren sluiten. Wat de uitzonderingen op deze regel zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Kerkdiensten en andere religieuze bijeenkomsten mogen alleen doorgang vinden als de bezoekers minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden. Het dragen van een masker is verplicht en zingen is verboden.

Er komt ook meer financiële steun voor het bedrijfsleven. Daar wordt maandelijks ongeveer 11 miljard euro voor uitgetrokken, maakte minister van Financiën Olaf Scholz bekend.

Kerst 'in besloten kring' en samenkomstverbod tijdens jaarwisseling

De Duitse overheid staat samenkomsten met vier mensen uit de 'naaste familiekring' en hun kinderen tot veertien jaar toe tijdens de kerstdagen, schrijft Der Spiegel. Deze naaste familiekring omvat alleen directe familieleden en hun gezinsleden.

Daarnaast is er een landelijk samenkomstverbod tijdens de jaarwisseling, aldus de krant. Naast het verbod op de verkoop van vuurwerk voeren bepaalde gemeenten ook een verbod op het afsteken van vuurwerk op openbare plaatsen in.

In Duitsland was al een gedeeltelijke lockdown van kracht, waarbij onder meer de horeca al moest sluiten. Omdat het aantal positieve coronatests fors bleef toenemen, overlegde Merkel zondag met de premiers van de deelstaten over aanvullende maatregelen.

