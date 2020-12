Het aantal nieuwe coronabesmettingen is zaterdag weer iets gestegen. Het RIVM meldt 9.182 positieve tests, iets meer dan vrijdag (8.894). Het aantal is voor de elfde dag op rij ook groter dan het gemiddelde van de voorgaande zeven dagen (7.284).

Ook meldt het RIVM 53 nieuwe sterfgevallen, wat overigens niet betekent dat in het afgelopen etmaal ook daadwerkelijk zo veel mensen zijn overleden. Wel is het officiële aantal coronadoden hiermee de tienduizend gepasseerd.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde cijfer van de zeven voorgaande dagen om zo een beter beeld te schetsen van het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland. Vanwege de schommeling van de dagcijfers is het volgens het RIVM beter om naar de weekcijfers te kijken.

Het gemiddelde over zeven dagen steeg vorige week zaterdag tot net boven de vijfduizend. Vrijwel iedere dag werd een groter aantal gemeld dan de dag ervoor, terwijl donderdag en vrijdag met bijna negenduizend positieve tests de grootste aantallen in ruim een maand tijd werden gemeld. Inmiddels is Nederland de grens van 600.000 positieve coronatests gepasseerd.

Daggemiddelden van de afgelopen week Vrijdag 11 december: 6.861

Donderdag 10 december: 6.411

Woensdag 9 december: 6.158

Dinsdag 8 december: 5.874

Maandag 7 december: 5.513

Zondag 6 december: 5.341

Zaterdag 5 december: 5.044

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen toegenomen met 42

In ziekenhuizen liggen momenteel 1.723 coronapatiënten, 42 meer dan vrijdag. Van hen liggen er 481 op de intensive care, negen meer dan een dag eerder. Dat betekent ook dat er 1.242 mensen in een kliniek liggen, een toename van 33.

Ook zijn er in het afgelopen etmaal 14 patiënten tussen regio's verplaatst. Drie daarvan worden op een intensive care behandeld.

Mogelijk sprake van Black Friday- en sinterklaaseffect

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei vrijdagmiddag dat er mogelijk sprake is van een Black Friday- en sinterklaaseffect. "Dat is mogelijk. We weten waar besmettingen plaatsvinden, tijdens bijvoorbeeld thuisbezoek en het werk, dat blijven gewoon risicovolle situaties."

De Jonge weigerde vrijdag in te gaan op de vraag of en wanneer mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen en benadrukte dat het OMT nieuwe maatregelen zal adviseren als dat noodzakelijk is. Wel werd zaterdag bekend dat een groot deel van het kabinet zondag weer zal samenkomen voor een extra coronaoverleg in het Catshuis.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.