Een groot deel van het kabinet komt zondag onverwacht bijeen voor een extra coronaoverleg in het Catshuis, laat een woordvoerder zaterdag weten. De aanleiding daarvoor is het stijgende aantal besmettingen in de afgelopen week.

Een dergelijk Catshuis-beraad komt wel vaker voor, maar is gezien de planning opvallend. Tijdens de eerste coronagolf was er standaard elke zondag een overleg, maar tijdens de tweede golf gebeurt dat alleen in de aanloop naar een coronapersconferentie, wanneer besloten moet worden of er nieuwe maatregelen komen. Vooralsnog staat er echter geen persconferentie gepland.

Wel zei premier Mark Rutte tijdens de vorige persconferentie, afgelopen dinsdag, dat hij vreesde dat er "nog voor de Kerst" een zal plaatsvinden en dat er mogelijk nieuwe maatregelen komen als de besmettingscijfers niet dalen. Sindsdien zijn de cijfers juist gestegen.

Bij het overleg zullen de meest bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen aanwezig zijn. Zij zullen zich laten bijpraten door deskundigen zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel en zullen mogelijk strengere maatregelen bespreken om de verspreiding in te kunnen dammen.

Wel heeft Rutte eerder gezegd dat het tijdens de kerstdagen toegestane aantal gasten niet zal worden aangescherpt. Vooralsnog mogen per huishouden maximaal drie gasten per dag op bezoek komen, op 1,5 meter afstand. Kinderen in de leeftijd tot en met twaalf jaar hoeven niet te worden meegeteld.

Al tien dagen op rij meer besmettingen

Het RIVM meldde vrijdag 8.894 positieve coronatests. Het was de tiende dag op rij met een groter aantal nieuwe besmettingen dan gemiddeld in de dagen ervoor. Ook waren het er meer dan op donderdag 8.793, toen al het grootste aantal in ruim een maand tijd werd gemeld.

Hoewel de coronacijfers van dag tot dag wat kunnen schommelen doordat op sommige dagen meer mensen zich laten testen dan op andere, maken experts zich zorgen over de huidige stijging.

Mogelijk sinterklaas- en Black Friday-effect

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) reageerde vrijdagmiddag na afloop van het vragenuur kort op de stijgende coronacijfers. Volgens hem is er mogelijk sprake van een Black Friday- en sinterklaaseffect. "Dat is mogelijk. We weten waar besmettingen plaatsvinden, tijdens bijvoorbeeld thuisbezoek en het werk, dat blijven gewoon risicovolle situaties."

De Jonge weigerde vrijdag in te gaan op de vraag of en wanneer mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen en benadrukte dat het OMT nieuwe maatregelen zal adviseren als dat noodzakelijk is. "We kijken naar meerdere indicatoren. De besmettingscijfers zijn het belangrijkst en die maken mij nu niet vrolijk. Daarnaast is de ingezette daling van het aantal ziekenhuisopnames gestopt."