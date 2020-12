De Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA heeft het coronavaccin van Pfizer en BioNTech vrijdag lokale tijd via een noodtraject versneld goedgekeurd, zo laat de FDA weten in een statement op de website.

Met de goedkeurig van de FDA kan de Amerikaanse overheid het vaccin direct gaan verspreiden. De eerste mensen worden worden waarschijnlijk begin volgende week ingeënt.

De komende week komen 2,9 miljoen doses het land binnen. Zorgmedewerkers en langdurig zieke ouderen zullen als eerste het vaccin krijgen. In totaal hebben de Verenigde Staten 100 miljoen doses besteld.

De FDA heeft het vaccin via een noodtraject versnel goedgekeurd. De VS is wereldwijd het zwaarst getroffen land door het coronavirus, met bijna 16 miljoen besmettingen en ruime 294.000 doden.

In een video op Twitter noemde de Amerikaanse president Donald Trump het goedkeuren van het vaccin "een wonder". Trump denkt dat de eerste inenting al binnen 24 uur kan plaatsvinden.

Groot-Brittannië, Bahrein en Canada hebben het vaccin al eerder toegestaan. De Britten zijn deze week begonnen met het toedienen van de eerste vaccins.

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) is nog bezig met de beoordeling van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Het EMA zegt uiterlijk 29 december te beoordelen of het vaccin van Pfizer kan worden goedgekeurd, mits de aanvraag goed verloopt. Het vaccin van Moderna wordt uiterlijk 12 januari goed- of afgekeurd.

