De overheid begint volgende week met een informatiecampagne over vaccinaties tegen COVID-19, meldt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vrijdag in gesprek met NU.nl.

De voorlichtingscampagne zal voornamelijk via televisie en radio plaatsvinden. Er komt geen officiële aftrap.

"Iedere keer weten we natuurlijk steeds meer over de werkingen en bijwerkingen van verschillende vaccins en over de manier van toedienen. Iedere keer dat wij informatie krijgen, delen we die ook met Nederland", zegt hij. "Het zal echt stap voor stap zijn, daar waar meer informatie beschikbaar komt."

Volgens de minister is het met name belangrijk dat zorgpersoneel goed geïnformeerd wordt over de coronavaccins, omdat zij zich als eersten kunnen laten vaccineren.

83 Waarom het Pfizer-vaccin voor een andere vaccinatiestrategie zorgt

Slechts een derde zorgpersoneel wil vaccin zeker krijgen

"Uit verschillende enquêtes blijkt dat twee derde van het zorgpersoneel zich niet wil laten vaccineren of nog twijfelt", zegt De Jonge. "Die cijfers zijn gewoon nog niet goed genoeg." Hij hoopt dat op den duur een sociale norm zal ontstaan en dat zorgpersoneel zal inzien dat ze mensen helpen door zich wel te laten inenten.

De Jonge meldt dat veel informatie waar zorgpersoneel om vraagt, bijvoorbeeld over de specifieke toediening van de vaccins, pas beschikbaar komt wanneer het Europees medicijnagentschap (EMA) deze heeft beoordeeld.

Overigens is veel informatie over bijwerkingen van de verschillende coronavaccins waarover de Europese Unie (EU) afspraken heeft gemaakt, ook nu al beschikbaar via eigen rapportages van de farmaceuten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.