De stijging van de coronacijfers zet door. Het RIVM meldt vrijdag 8.894 positieve coronatests. Dat zijn er meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (6.861) en meer dan donderdag (8.793), toen al het grootste aantal in ruim een maand tijd werd gemeld.

De afgelopen weken stijgt het aantal positieve tests weer in rap tempo. Eind november ging Nederland de grens van een half miljoen bevestigde coronabesmettingen voorbij, terwijl volgens het Johns Hopkins University de negatieve mijlpaal van 600.000 positieve coronatests nu ook gepasseerd is.

Het is de tiende dag op rij dat er meer positieve tests worden gemeld dan gemiddeld in de dagen ervoor. Op 5 december steeg dat gemiddelde tot net boven de vijfduizend.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde cijfer van de zeven voorgaande dagen om zo een beter beeld te schetsen van het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland. Vanwege de schommeling van de dagcijfers is het volgens het RIVM beter om naar de weekcijfers te kijken.

Het RIVM meldt verder 65 sterfgevallen, waarmee het officiële aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus verder richting de tienduizend kruipt. Het werkelijke aantal coronadoden ligt echter al ver boven die grens, blijkt uit oversterftecijfers van het CBS.

Daggemiddelden van de afgelopen week Vrijdag 11 december: 6.861

Donderdag 10 december: 6.411

Woensdag 9 december: 6.158

Dinsdag 8 december: 5.874

Maandag 7 december: 5.513

Zondag 6 december: 5.341

Zaterdag 5 december: 5.044

De Jonge: Mogelijk sprake van Black Friday- en sinterklaaseffect

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) reageerde vrijdagmiddag na afloop van het vragenuur kort op de stijgende coronacijfers. Volgens hem is er mogelijk sprake van een Black Friday- en sinterklaaseffect. "Dat is mogelijk. We weten waar besmettingen plaatsvinden, tijdens bijvoorbeeld thuisbezoek en het werk, dat blijven gewoon risicovolle situaties."

De Jonge weigerde in te gaan op de vraag of en wanneer mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen en benadrukte dat het OMT nieuwe maatregelen zal adviseren als dat noodzakelijk is. "We kijken naar meerdere indicatoren. De besmettingscijfers zijn het belangrijkst en die maken mij nu niet vrolijk. Daarnaast is de ingezette daling van het aantal ziekenhuisopnames gestopt."

Deel van vaccins wordt later geleverd

Vrijdag werd bekend dat bijna twaalf miljoen vaccindoses later geleverd moeten worden. Farmaceut Sanofi schreef op de eigen pagina dat wetenschappers door "tegenvallende onderzoeksresultaten" terug naar de tekentafel moeten.

Het middel zou een te kleine immuunrespons teweegbrengen bij vijftigplussers. Bij personen tussen de 18 en 49 jaar zou het vaccin wél voldoende effectief zijn.

Nederland wil vanaf 4 januari vaccineren. Het nieuws van Sanofi beïnvloedt die verwachting niet, doordat het middel pas in het najaar van 2021 geleverd zou worden. Sanofi zet nu in op goedkeuring van het vaccin in het laatste kwartaal van volgend jaar.

RIVM maakt zich zorgen

Het RIVM noemde de recente stijging van de coronacijfers zorgwekkend. Het instituut maakt elke dinsdag bekend hoeveel positieve tests in één week zijn afgenomen. Deze week was het aantal (43.103) voor het eerst in vijf weken groter dan in de voorgaande week (33.949).

Vanwege deze cijfers worden de coronamaatregelen niet voor de aankomende feestdagen versoepeld, maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond bekend. Extra maatregelen voor Kerst worden niet uitgesloten. Om wat voor mogelijke beperkingen het in dat geval gaat, wilde Rutte niet zeggen.

