Farmaceut Sanofi en het Britse GlaxoSmithKline (GSK) hebben vrijdagochtend vertraging aangekondigd in de ontwikkeling van hun vaccin, door tegenvallende onderzoeksresultaten. Het middel zou een te kleine immuunrespons teweeg brengen bij vijftigplussers.

Vermoedelijk bevat het vaccin een te lage concentratie van het middel dat het afweersysteem moet activeren, aldus de Franse farmaceut. Volgend jaar wordt een nieuwe studie opgezet die het vaccin moet vergelijken met goedgekeurde vaccins.

Bij volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 49 jaar zorgt het middel voor een immuunreactie die overeenkomt met patiënten die zijn hersteld van COVID-19, schrijven de farmaceuten op hun eigen pagina.

De Europese Unie sloot in een eerder stadium al een deal met Sanofi en GSK. Nederland kan daardoor rekenen op bijna 12 miljoen doses, die in het najaar van 2021 geleverd zouden worden. Het betreft een vijfde van het totaalaantal vaccindoses (57,7) die volgend jaar verwacht worden.

Aanvankelijk werd medio 2021 goedkeuring verwacht voor het vaccin van Sanofi en GSK. De farmaceut stelt die verwachting nu zelf bij naar het laatste kwartaal van volgend jaar, omdat rond juni nu de laatste onderzoeksfases gepland worden.

Het is niet duidelijk welk effect de vertraging heeft voor het vaccinatieprogramma van Nederland. De tegenval bij Sanofi en GSK heeft geen invloed op het voornemen om miljoenen Nederlanders in te enten in het eerste halfjaar van 2021. Echter is niet duidelijk hoeveel vaccins Nederland nu kan verwachten in het derde en vierde kwartaal van volgend jaar.