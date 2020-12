Het RIVM meldt woensdag 6.589 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (6.158). Daarnaast zijn in het afgelopen etmaal 66 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

Dinsdag werden 6.187 nieuwe positieve coronatests gemeld en maandag 7.134.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde cijfer van de zeven voorgaande dagen om zo een beter beeld te schetsen van het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland. Vanwege de schommeling van de dagelijkse cijfers is het volgens het RIVM beter om naar de weekcijfers te kijken.

Het is de achtste dag op rij dat het aantal nieuwe positieve tests boven het daggemiddelde uitkomt. Er wordt meer getest, maar het percentage positieve uitslagen is in afgelopen week ook gestegen ten opzichte van een week eerder. Het aandeel groeide van 11,1 naar 11,6 procent.

Daggemiddelden van de afgelopen week Woensdag 9 december: 6.158

Dinsdag 8 december: 5.874

Maandag 7 december: 5.513

Zondag 6 december: 5.341

Zaterdag 5 december: 5.044

Vrijdag 4 december: 5.017

Donderdag 3 december: 5.016

RIVM spreekt van 'zorgwekkende stijging'

Het RIVM sprak dinsdag bij de wekelijkse update van een "zorgwekkende stijging" van het aantal positieve tests in heel Nederland. In zeven dagen tijd zijn 43.103 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er ruim negenduizend meer dan in de voorgaande week (33.949).

Vanwege deze cijfers worden de coronamaatregelen niet voor de aankomende feestdagen versoepeld, zo maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond bekend. Extra maatregelen voor Kerst worden niet uitgesloten. Om wat voor mogelijke beperkingen het in dat geval gaat, wilde Rutte niet zeggen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.