Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben dinsdag opnieuw een persconferentie over de coronamaatregelen in het land gegeven. In dit artikel geven we antwoord op de vragen die binnenkwamen via ons reactieplatform NUjij.

Rutte sprak over "een dringend advies om maximaal drie mensen uit te nodigen". Is het nou verplicht of een dringend advies?

Ontvang per dag maximaal één groep van maximaal drie personen, zo luidt het dringende advies van het kabinet. Kinderen tot en met twaalf jaar oud worden gezien als uitzonderingen. Er wordt niet gecontroleerd of mensen zich aan dit advies houden. De politie kan wel bij iemand thuis ingrijpen als er sprake is van overlast of als er een gevaar is voor de publieke gezondheid.

Gelden in een vakantiehuis of bungalow dezelfde regels als in je eigen huis? Mag je met bijvoorbeeld acht mensen in een achtpersoonsbungalow?

Dat is afhankelijk van hoe de groep is samengesteld. "Een groep mag bestaan uit maximaal vier personen", zegt de Rijksoverheid over vakantie in eigen land. "Er geldt een uitzondering voor mensen die op één adres wonen."

Waar komt het kengetal tien per dag vandaan bij de ic-opnames? Is dat getal eerder genoemd of zojuist bedacht?

De signaalwaarde van tien ic-opnames is sinds juni te zien in het coronadashboard. Op dit moment staat het gemiddelde op 22 ic-opnames per dag. De overheid, het RIVM en de GGD's hebben meerdere signaalwaarden opgesteld die kritieke grenzen aangeven. Als een signaalwaarde wordt overschreden, gaan er alarmbellen rinkelen. Op die manier kan indien nodig tijdig worden ingegrepen.

Maar er zijn ook andere signaalwaarden, zoals die van het gemiddelde aantal positieve tests per 100.000 inwoners en het aantal ziekenhuisopnames per dag. Het virus wordt onder controle geacht als cijfers langdurig onder de signaalwaarden blijven.

De signaalwaarden zijn daarnaast gekoppeld aan de risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig) die in de routekaart voor de coronamaatregelen staan. Hoe hoger de signaalwaarden, hoe ingrijpender de maatregelen.

Tot wanneer blijft de horeca nu sowieso dicht? Is dit 15 januari?

Er is geen einddatum genoemd voor de verplichte sluiting van eet- en drinkgelegenheden. "Zodra het aantal ic-opnames per dag weer op tien ligt, kunnen we verder kijken", zei Rutte over het openen van de restaurants. "We hopen dat dit half januari kan." Voor cafés geldt dat ze waarschijnlijk langer dicht zullen blijven dan de restaurants.

Waarom dragen ze tijdens de persconferentie geen mondkapjes?

De mondkapjesplicht geldt niet voor onder anderen personen die deel uitmaken van een radio- of tv-uitzending, dus ook niet voor premier Rutte, minister De Jonge en de gebarentolken. Zij hoeven tijdens de uitzending geen mondkapjes te dragen, maar daarna wel weer, als er op die locatie een mondkapjesplicht geldt.

Daarnaast hoeven gebarentolken tijdens het tolken geen mondkapje te dragen omdat ze anders hun beroep niet goed kunnen uitoefenen. De uitzondering geldt overigens niet voor iedereen. Onder anderen cameramensen moeten zich wel aan een mondkapjesplicht houden als die op de filmlocatie geldt.

