De laatste overgebleven nertsen op Nederlandse nertsenhouderijen zijn deze week gedood, zegt landbouwminister Carola Schouten in de Tweede Kamer. Al eerder werd bekendgemaakt dat er nog dit jaar een einde zou komen aan de nertsenfok in het land.

In de afgelopen weken stopten bijna alle nertsenhouderijen in Nederland al met de fok van de pelsdieren. Eind november maakte minister Schouten al bekend dat er op nog maar vier fokkerijen nertsen waren.

Nertsen worden normaal gesproken aan het einde van het jaar afgemaakt voor hun vacht. Die pelsperiode is nu afgelopen. Alle nertsen, dus ook die van bedrijven zonder besmettingen, zijn inmiddels gedood.

Het verbod op het houden van pelsdieren in Nederland zou in oorspronkelijk in 2024 ingaan. De invoering is naar voren gehaald, omdat de dieren met het coronavirus besmet kunnen raken. Er wordt gevreesd dat nertsen het virus kunnen blijven verspreiden.

Op dit moment wordt gewerkt aan een stopregeling voor de nertsenhouders.