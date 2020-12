Het Pfizer-vaccin wordt waarschijnlijk later en in een kleinere hoeveelheid geleverd, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag. Na goedkeuring van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) leveren Pfizer en BioNTech begin januari 507.000 doses van het vaccin. Dat is bijna de helft minder dan het kabinet had verwacht.

De Jonge zei eerder te hopen op 4 januari te kunnen beginnen met het vaccinatieprogramma. In hoeverre de latere levering effect op de beoogde begindatum heeft, durfde de minister dinsdag nog niet te zeggen.

"Alles is erop gericht om zo vroeg mogelijk in januari te beginnen. Zodra we het vaccin geleverd krijgen, kunnen we wel beginnen. Als ik kijk naar de leveringsdata, denk ik niet dat dit tot februari zal duren."

Na de levering van 507.000 doses worden in het eerste kwartaal nog eens 1,7 miljoen doses van het vaccin van BioNTech/Pfizer geleverd. Per persoon zijn twee inentingen nodig.

De farmaceut maakte op 3 december al bekend dat er dit jaar minder coronavaccins geleverd kunnen worden dan in eerste instantie werd verwacht. Door problemen met het verkrijgen van grondstoffen is het aantal verwachte vaccins gehalveerd van 100 miljoen naar 50 miljoen, schreef The Wall Street Journal.

Vaccinaties op dertig centrale priklocaties

Als eerste worden medewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking ingeënt. Op dertig centrale priklocaties worden mensen ingeënt. Op die manier wil het kabinet zo min mogelijk van de vaccins verspillen. De vaccins moeten namelijk worden bewaard bij -75 graden Celsius en worden per 975 verpakt.

Daarnaast worden ook testlocaties gereedgemaakt om te dienen als zogenoemde prikstraten. Het kabinet verwacht dat deze prikstraten in januari gereed zijn.

Naast het vaccin van BioNTech/Pfizer wordt ook het vaccin van Moderna beoordeeld door het EMA. Dat vaccin hoeft niet zo koud te worden bewaard als zijn tegenhanger en is daardoor geschikter voor kleinschalige distributie. Dat vaccin wordt daarom ingezet voor bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, maakte het kabinet dinsdag bekend. Naar verwachting worden in het eerste kwartaal 390.000 doses van het Moderna-vaccin geleverd.

