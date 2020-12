Horecagelegenheden in Nederland gaan voorlopig nog niet open. Daarvoor zien de coronacijfers er te slecht uit. Als het de goede kant opgaat, dan krijgen restaurants op zijn vroegst half januari de mogelijkheid om te experimenteren met een beperkt aantal gasten. Café-eigenaren zullen langer moeten wachten, bleek dinsdag tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

"Voor alle sectoren geldt dat er pas iets mogelijk is als je gemiddeld tien ic-opnames per dag hebt", zei Rutte.

Dan ben je er nog niet, waarschuwde de premier, want eigenlijk moet dat aantal naar drie. Op dit moment staat het gemiddelde op 22 ic-opnames per dag. Bovendien bleek eerder op dinsdag dat het aantal positieve coronatests op weekbasis is gestegen.

"We hoopten er halverwege december te zijn, maar inmiddels is het een maand later", zei Rutte over het moment waarop het daggemiddelde mogelijk naar tien is gedaald. "Het is zelfs nog heel spannend of dat gaat lukken."

Voor cafés is er zo mogelijk nog minder perspectief. Want als het aantal ic-opnames tot tien daalt, dan is er voor de zogenoemde natte horeca (gelegenheden waar alcohol wordt geschonken) nog geen ruimte om te experimenteren met een beperkt aantal bezoekers. Rutte: "Voor cafés is het nog spannender, want dan sta je toch al snel met drank op te dicht bij elkaar."

Rutte noemde dit moment een tweesprong. "Als de stijgende lijn niet afbuigt, dan staan we hier voor de Kerst nog een keer om te praten over strengere maatregelen."

Volgens notitie leidt opening horeca niet tot meer besmettingen

Horecaondernemers protesteerden maandag in Den Haag tegen de gedwongen sluiting die sinds 14 oktober van kracht is. De sector vraagt om meer financiële steun en meer perspectief, omdat ondernemingen zonder inkomsten anders massaal zullen omvallen.

Even leek er wat hoop voor de horeca toen eerder op de dag een notitie van het ministerie van Economische Zaken via RTL Nieuws en De Telegraaf uitlekte. Daarin wordt beweerd dat de heropening van de horeca niet tot extra besmettingen zal leiden.

"Besmettingen zijn niet te koppelen aan een sector zoals de horeca, maar aan onveilige contactmomenten", staat in de notitie, die dinsdagavond op verzoek van de Kamer openbaar werd gemaakt.



Ook als bioscopen en theaters maximaal weer honderd in plaats van dertig bezoekers mogen ontvangen, zal dat volgens het document niet tot extra besmettingen leiden.

De notitie, dat niet is onderbouwd met wetenschappelijke cijfers van het RIVM, is geen kabinetsbeleid. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) bestempelde het als "onvoldragen", omdat de analyse in zijn ogen "niet sluitend" was. Het OMT, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet wat betreft de coronacrisis, stelde eerder dat de heropening van de horeca tot meer besmettingen leidt.

Woensdagochtend zal het kabinet bekendmaken dat de hardst getroffen sectoren, naast de horeca ook de evenementen-, cultuurbranche en sportclubs, extra overheidssteun krijgen.