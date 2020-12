Het is nog te vroeg om de coronamaatregelen aan te scherpen, zegt Aura Timen van het RIVM dinsdag in gesprek met NU.nl. Wel maakt ze zich zorgen over de snel oplopende besmettingscijfers en hoopt ze dat de slechte cijfers "mensen wakker schudden".

Timen zegt dat het huidige maatregelenpakket voldoende zou moeten zijn om het coronavirus te beteugelen, maar dat valt of staat volgens haar met het gedrag van mensen. "De enige manier om uit deze crisis te komen, is gewenst gedrag vertonen. Er zijn geen wondermiddelen."

"Als het nodig is, kijken we of verdere aanscherping van de maatregelen nodig is, maar op dit moment is dat niet aan de orde", aldus Timen.

Het aantal positieve tests steeg in een week tijd van bijna 34.000 naar ruim 43.000. Het testbeleid is op 1 december weliswaar veranderd, waardoor ook mensen zonder klachten zich nu kunnen laten testen, maar volgens Timen is dat slechts een deel van oorzaak van de stijging.

Andere verklaringen voor de stijging heeft Timen nog niet. Daar wordt volgens haar nog onderzoek naar gedaan en kan in de komende weken dus pas iets over gezegd worden.

61 Bij zo veel besmettingen worden de maatregelen versoepeld

'We waren zo goed bezig'

Het hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM zegt dat het met de huidige mate van opvolging van de maatregelen lang kan duren voor Nederland zich op het gewenste niveau (tien ic-opnames per dag) bevindt en er dus maatregelen versoepeld kunnen worden. "Dat kan nog steeds half januari zijn, maar het zou ook pas in maart kunnen zijn."

Timen baalt van de verslechterende coronacijfers. "We waren zo goed bezig. In korte tijd gingen we van elfduizend naar vierduizend (positieve tests per dag, red.) en ik was erg optimistisch. Ik vind het jammer dat we nu weer tegen zorgwekkende cijfers aankijken."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.