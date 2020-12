Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrapt het reisadvies voor Curaçao aan naar kleurcode 'oranje' vanwege de toename van het aantal nieuwe besmettingen op het eiland. Het ministerie adviseert alleen naar het eiland te reizen als dat noodzakelijk is.

Mensen die momenteel op Curaçao zijn, hoeven volgens het ministerie niet direct terug te keren. Wel wordt hen gevraagd bij thuiskomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Na de persconferentie van premier Mark Rutte van begin november ontstond er een run op vakanties naar Curaçao. Rutte gaf toen het "dringende" advies om tot half januari niet naar het buitenland te reizen, maar liet ook weten dat Nederlanders nog wel naar Curaçao en Bonaire kunnen reizen. Voor Bonaire geldt nu nog code geel.

Curaçao ziet het aantal nieuwe besmettingen sinds enkele weken fors toenemen. Inmiddels is een noodwet aangenomen, zodat overtreders van de coronamaatregelen beboet kunnen worden. Dat was daarvoor niet mogelijk. In Curaçao geldt onder meer een avondklok.

De invoering van de noodwet stond al zes maanden op de agenda, maar werd vertraagd door protest vanuit de oppositie. Uiteindelijk is de wet in een flink gewijzigde vorm aangenomen. Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath heeft de overheid "het gereedschap van de noodwet nodig om de coronacrisis te bestrijden".