Medewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen waarschijnlijk als eerste groep het coronavaccin van Pfizer en BioNTech toegediend, zeggen ingewijden dinsdag op basis van een overleg tussen betrokken partijen onder leiding van het RIVM.

Vanuit logistiek oogpunt is het efficiënter om het personeel in te enten en op die manier toch de ouderen en de mensen met een beperking te beschermen.

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) buigt zich momenteel over twee vaccins. Het Pfizer-vaccin, dat als eerste in aantocht lijkt, moet bij een temperatuur van -70 graden Celsius worden bewaard en wordt per duizend doses geleverd. Deze vaccins kunnen volgens het RIVM het best opgeslagen worden in grote hallen waar je de benodigde faciliteiten kwijt kunt.

Voor de medewerkers is het makkelijker om op één centrale plek langs te komen voor een inenting. Op die manier is de kans ook kleiner dat er doses verloren gaan dan wanneer de vaccins bij verpleeghuizen en zorginstellingen moeten worden bewaard en toegediend.

De Gezondheidsraad, een van de adviseurs van het kabinet, opperde eerder al om in te zetten op deze zogenoemde 'ringbescherming', voor het geval mensen door een medische oorzaak niet kunnen worden ingeënt.

Twee vaccins worden nu beoordeeld

Wie in Nederland als eerste wordt ingeënt tegen COVID-19, hangt volgens het RIVM af van welk vaccin als eerste beschikbaar is en hoe en bij wie je dat het doelmatigst kunt toepassen. Het EMA beoordeelt nu de vaccins van Pfizer en Moderna.

Het vaccin van Moderna hoeft niet zo koud bewaard te worden als dat van Pfizer. Ook wordt het in kleinere hoeveelheden geleverd aan Nederland. Het ligt daarom volgens bronnen voor de hand dat de eerste levering van dit vaccin wel vooral naar de bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen zal gaan.

Als alles goed gaat, krijgt het Pfizer-vaccin eind december groen licht van het EMA. Het kabinet hoopt dan in de week van 4 januari te beginnen met de inentingen. Verwacht wordt dat een tweede vaccin, van producent Moderna, niet veel later zal volgen.

