Bij het RIVM zijn in de afgelopen week 43.103 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er ruim negenduizend meer dan in de voorgaande week (33.949). Volgens het RIVM betreft het een 'zorgwekkende stijging' en is in alle Veiligheidsregio's de hoeveelheid positieve testen per 100.000 inwoners gestegen.

In de voorgaande vijf weken rapporteerde het RIVM telkens een daling ten opzichte van de week ervoor. Maandag werd bij de publicatie van de dagcijfers al duidelijk dat dit keer een forse toename zou volgen. Toen werden 7.134 positieve testen gemeld, dinsdag daalde dat aantal tot 6.187.

Het reproductiegetal (R), dat al twee weken achtereen niet veranderd was, ligt nog steeds ongeveer op 1. Om de R betrouwbaar vast te stellen, wordt gekeken naar de situatie van twee weken geleden. Een R van 1 houdt in dat een groep van 100 mensen met het coronavirus samen 100 anderen besmetten.

Flink meer getest dan in eerdere weken

Het RIVM meldt tevens dat er flink meer coronatesten zijn afgenomen in vergelijking met één week geleden. Toen ging het om 272.274 coronatesten, ditmaal schrijft het RIVM over bijna 340.000 coronatests. Op 20.000 testuitslagen wordt nog gewacht.

De stijging valt deels te verklaren doordat vanaf december Nederlanders die geen klachten hebben zich ook kunnen laten testen. Zo'n 18.700 inwoners hebben daar in de eerste week gebruik van gemaakt, bijna tweeduizend van hen testten positief.

Hoewel meer testen zijn afgenomen, is dit niet automatisch de reden dat meer mensen positief zijn getest. Het percentage mensen dat positief test steeg namelijk ook, van 11,1 naar 11,6 procent. Er werden bij zowel personen met als zonder klachten meer positieve testen afgenomen.

Verder meldt het RIVM 338 coronagerelateerde sterfgevallen. Vorige week ging het nog om 406 overleden coronapatiënten.

Dinsdagavond besluit over de feestdagen

Om 19.00 uur begint de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarin wordt bekendgemaakt welke coronamaatregelen tijdens de feestdagen zullen gelden. Zowel het RIVM als het OMT heeft eerder geadviseerd om zeker tot medio januari geen maatregelen te versoepelen.

De recente stijging van de coronacijfers bieden het kabinet weinig ruimte om maatregelen te versoepelen, zo meldden bronnen zondag na een overleg op het Catshuis.

