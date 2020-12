De politie heeft in de eerste week van december 32 illegale feesten beëindigd. Dat meldt de politie dinsdag op Twitter. Ook zijn er in totaal 510 mensen beboet, omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden.

Afgelopen weekend werden er nog feesten in onder meer Den Helder, Delft en Diemen beëindigd. Bij het feest in Den Helder waren zo'n vijftig mensen aanwezig en een aantal van hen mishandelden een agent toen deze gegevens wilde noteren. In Delft alleen al werden honderd boetes uitgedeeld.

Daarnaast meldt de politie dat 65 van de 510 personen werden beboet voor het niet naleven van de mondkapjesplicht. Op twee plaatsen, in Zwolle en Nunspeet, vonden deze week nog gecoördineerde acties plaats waarbij meerdere mensen naar een supermarkt gingen en met elkaar afspraken geen mondkapje op te doen.

Agenten kunnen al sinds het begin van de mondkapjesplicht op 1 december boetes uitdelen. Dit duurde langer voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), omdat de zogenaamde feitcode voor de boetes bij ingang van de plicht nog niet geregeld was. Bij de politie was dit al wel het geval.

Voor de boa's was het administratieve probleem "vrij snel opgelost", meldt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond desgevraagd aan NU.nl. Hoeveel boetes door boa's zijn uitgedeeld in de eerste week van december is nog niet duidelijk.

Burgemeesters zijn "vrij positief" over de naleving van de mondkapjesplicht in Nederland. Dat meldde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, maandagavond na afloop van de vergadering met de burgemeesters. Controles van boa's bij supermarkten zouden erop wijzen dat de plicht over het algemeen goed wordt nageleefd.