Het vaccinatieprogramma in het Verenigd Koninkrijk is dinsdagochtend officieel van start gegaan. De negentigjarige Margaret Keenan uit Coventry werd de eerste persoon die het coronavaccin van Pfizer toegediend kreeg, nadat Britse gezondheidsautoriteiten het middel versneld goedkeurden. Daarmee is ze voor zover bekend de eerste persoon die niet in kader van een onderzoek is ingeënt.

"Ik voel mij bevoorrecht dat ik als eerste persoon ben ingeënt tegen COVID-19", aldus Keenan. De vrouw spreekt van het "perfecte cadeau", wijzend naar haar 91e verjaardag over ruim een week. "Nu kan ik tijd spenderen met familie en vrienden in het nieuwe jaar, terwijl ik het grootste gedeelte van dit jaar alleen was."

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock roemde Britse gezondheidsautoriteiten die de vaccinatie mogelijk maakten. Hancock hoopt voor Kerstmis het vaccinatieprogramma te kunnen uitrollen naar verpleeghuizen, maar benadrukte dat er nog "enorme bergen aan werk te verzetten zijn".

Alle kwetsbare groeperingen in het VK zouden rond het begin van de lente gevaccineerd moeten zijn, vervolgde Hancock. Dan kunnen ook versoepelingen worden doorgevoerd, aldus de minister.

Gezondheidsminister verwacht volgende week nieuwe levering vaccins

Het Pfizer-vaccin is momenteel op voorraad in zeventig grote Britse ziekenhuizen. Op dit moment heeft het land zo'n 800.000 doses, maar Hancock verwacht dat een grote levering volgende week aankomt, waarmee het VK zo'n paar miljoen doses telt. "De bulk van de vaccinaties vindt volgend jaar plaats", aldus Hancock.

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) onderzoekt het coronavaccin van Pfizer nog. Eind december volgt hoogstwaarschijnlijk de beslissing of lidstaten het middel veilig kunnen gebruiken. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) sprak al eerder de hoop uit dat Nederland op 4 januari zou kunnen beginnen met het vaccinatieprogramma.