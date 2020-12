Burgemeesters zijn "vrij positief" over de naleving van de mondkapjesplicht die op 1 december is ingegaan. Dat zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, maandagavond na afloop van de vergadering met de burgemeesters.

In een aantal regio's is volgens Bruls met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) bij supermarkten gecontroleerd. "Dat gaf een beeld van heel goed nalevingsgedrag", zegt hij. "Daar zijn we wel vrij positief over."

Volgens Bruls zijn er in een "handvol" regio's boetes uitgedeeld voor het niet-naleven van de mondkapjesplicht. Tot 1 december was het dragen van een mondkapje in een publieke binnenruimte een dringend advies, maar dat veranderde begin deze maand dus in een plicht. Het niet-naleven van die plicht kan een boete van 95 euro opleveren.

Dat de plicht over het algemeen goed wordt nageleefd, is volgens de burgemeester van Nijmegen niet gek. "We zijn er goed op voorbereid", aldus Bruls. "Ik denk dat mensen er al sterk op ingesteld waren. Ik sluit zelfs niet uit dat mensen geen verschil hebben gemerkt tussen 30 november en 1 december."

Dinsdag duidelijkheid over maatregelen met Kerst

Tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad praatten ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's bij over een eventuele versoepeling van coronamaatregelen tijdens Kerst.

Volgens Bruls hoeft een versoepeling niet verwacht te worden. "We kunnen allemaal zien hoe de besmettingscijfers zijn opgelopen en de verwachting dat er niet zoveel versoepeld gaat worden, mag je wel uitspreken. Dan ben je geen helderziende."

Zowel Grapperhaus als De Jonge wilde nog niet al te veel ingaan op een eventuele versoepeling. Dinsdag om 19.00 uur maakt het kabinet tijdens een persconferentie meer bekend over de coronamaatregelen die tijdens Kerst gelden.