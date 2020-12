Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 7.134 positieve coronatests geregistreerd. In totaal zijn in de laatste zes dagen al meer positieve tests gemeld dan in de hele voorgaande week. Daarmee is er een einde gekomen aan een periode van vijf achtereenvolgende dalingen van het aantal nieuwe gevallen per week.

Iedere dinsdag maakt het RIVM bekend hoeveel positieve coronatests in één week zijn geregistreerd. In de afgelopen zes dagen zijn zo'n 36.600 nieuwe gevallen geregistreerd, in de zeven dagen daarvoor ging het nog om 33.949 positieve tests. Met nog één dag te gaan wordt het verschil dus nog groter.

Tussen 25 november en 1 december werden dagelijks zo'n 4.850 positieve tests geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen gaat het om gemiddeld 5.513 nieuwe gevallen per dag. Daarnaast werd vrijwel iedere dag een groter aantal gemeld dan de voorgaande dag, zo ook deze maandag (+320).

Het RIVM meldt maandag ook negentien coronagerelateerde sterfgevallen. Dat betekent overigens niet dat al deze patiënten in de afgelopen 24 uur zijn gestorven.

Daggemiddelden van de afgelopen week maandag 7 december: 5.513

Zondag 6 december: 5.341

Zaterdag 5 december: 5.044

Vrijdag 4 december: 5.017

Donderdag 3 december: 5.016

Woensdag 2 december: 4.850

Dinsdag 1 december: 4.825

Kabinet vindt coronacijfers te hoog voor versoepelingen met feestdagen

De stijgende coronacijfers zijn voor het kabinet hoogstwaarschijnlijk een reden om geen soepelere maatregelen te hanteren voor de feestdagen, meldden bronnen eerder. Het kabinet kijkt onder meer naar het oprekken van het aantal gasten dat thuis ontvangen mag worden.

Experts van zowel het RIVM als het Outbreak Management Team (OMT) hebben meermaals geadviseerd de maatregelen niet in december te versoepelen. De feestdagen zouden alleen in huiselijke kring met maximaal zes gasten gevierd mogen worden, omdat de corona-uitbraak niet voldoende onder controle is.

Zondag gingen deskundigen, als RIVM-baas Jaap van Dissel, leden van het kabinet en premier Mark Rutte met elkaar in gesprek over de coronamaatregelen. Tijdens het wekelijkse informele overleg werden geen formele beslissingen genomen. Op dinsdag wordt uitsluitsel gegeven over eventuele versoepelingen of nieuwe maatregelen. Die laatste optie zou echter ook niet aan de orde zijn, meldden Haagse bronnen zondag.

