Het aantal positieve tests is nog veel te groot om richting de feestdagen aan eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen te denken. Dat is de uitkomst van het overleg in het Catshuis zondag, melden ingewijden aan persbureau ANP. In de ambtswoningen van premier Mark Rutte sprak een groot deel van het kabinet met onder anderen RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Tijdens dit wekelijkse informele overleg worden geen formele beslissingen genomen, benadrukt het kabinet. Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen dinsdag uitsluitsel geven over eventuele versoepelingen. Deze lijken niet in het verschiet te liggen, maar grote nieuwe maatregelen evenmin, melden ingewijden.

De premier gaf vrijdag na de ministerraad al aan somber te zijn over het perspectief voor versoepelingen. Volgens hem ziet het er op dit moment "niet goed uit".

Het aantal positieve tests loopt al enkele dagen op. Zondag waren er voor de vijfde dag op rij meer positieve uitslagen (6.814) dan gemiddeld over de voorgaande zeven dagen. Dit terwijl de hoop was dat het aantal positieve tests nu rond de drieduizend zou liggen.

Menno de Jong, lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert, zei zondag tegen de Amsterdamse zender AT5 dat het beter is om niet te versoepelen rond de kerstdagen, omdat het virus nog zo wijdverspreid is. "Als je puur vanuit de virusdruk en de bestrijding van het virus kijkt, dan kun je beter niks doen."

Meer gasten tijdens Kerst nog niet van tafel

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT), de groep die het kabinet adviseert, maandag een aantal scenario's voorgelegd, aldus ingewijden. Het ging onder meer om de opening van restaurants, de groepsgrootte thuis en verlenging van de kerstvakantie voor scholen. Daarover heeft het OMT inmiddels gesproken en het kabinet geadviseerd.

Volgens ingewijden wordt er wel nog verder gepraat over het aantal gasten dat thuis ontvangen mag worden tijdens de kerstdagen. Eind november adviseerde het OMT dat het vieren van de feestdagen alleen in huiselijke kring zou moeten gebeuren, bijvoorbeeld met maximaal zes gasten. Nu mogen mensen maximaal drie gasten thuis ontvangen, met uitzondering van kinderen tot en met twaalf jaar.

Kerstvakanties naar verwachting niet verlengd

Het land zit sinds medio oktober in een gedeeltelijke lockdown. Dat betekent onder meer sluiting van de horeca, een alcoholverbod op straat na 20.00 uur en geen sportwedstrijden.

Rutte verwacht niet dat de kerstvakantie voor scholen wordt verlengd, zei hij vrijdag na de ministerraad. Verder schreef het OMT eind vorige maand al dat het nog geen ruimte zag om per half december de restaurants open te stellen.