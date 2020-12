Het RIVM heeft vrijdag 5.935 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er fors meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (5.017). Verder werden 58 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde cijfer van de zeven voorgaande dagen om zo een beter beeld te schetsen van de coronabesmettingen in Nederland. Eind vorige week lag het gemiddelde, net als nu, rond de vijfduizend. Het gemiddelde was aan het begin van deze week iets lager.

De schommeling van de dagelijkse cijfers was voor het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) een reden om versoepelingen in december af te raden.

Hoewel het kabinet dinsdag een definitief besluit neemt over welke coronamaatregelen tijdens de feestdagen zullen gelden, sprak minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eind november al de verwachting uit dat de gedeeltelijke lockdown ook na half januari van kracht blijft.

Daggemiddelden van de afgelopen week Zaterdag 28 november: 5.110

Zondag 29 november: 4.906

Maandag 30 november: 4.610

Dinsdag 1 december: 4.825

Woensdag 2 december: 4.850

Donderdag 3 december: 5.016

Vrijdag 4 december: 5.017

Geen versoepelingen met Sinterklaas

Voor Sinterklaas zijn in ieder geval geen versoepelingen aangekondigd. De overheid adviseert het kinderfeest met het eigen gezin of in een klein gezelschap te vieren. Nu geldt het dringende advies thuis niet meer dan drie personen per dag te ontvangen, met uitzondering van kinderen tot en met twaalf jaar.

In sommige landen worden de socialdistancingregels voor de feestdagen tijdelijk versoepeld. Zo mogen inwoners van het Verenigd Koninkrijk Kerstmis met maximaal drie huishoudens vieren en mogen Belgische huishoudens maximaal één 'knuffelcontact' uitnodigen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.