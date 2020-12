De VS heeft opnieuw een recordaantal positieve coronatests geregistreerd. Volgens de Johns Hopkins University testten in de afgelopen 24 uur meer dan 210.000 Amerikanen positief op het coronavirus.

Ook zijn nog eens 2.900 coronapatiënten in het land overleden. Een dag eerder werden nog 2.700 sterfgevallen gemeld. Donderdag lagen er voor het eerst meer dan 100.000 personen in het ziekenhuis.

Gezondheidsfunctionarissen waarschuwden al voor "een uitbraak boven een uitbraak", omdat een week geleden miljoenen Amerikanen naar familie afreisden voor Thanksgiving Day, een belangrijke feestdag in de VS.

Sinds de uitbraak in maart is het niet meer voorgekomen dat zoveel mensen in de VS binnen één dag het vliegtuig namen.

Aankomend president Joe Biden vroeg Amerikanen in zijn Thanksgiving-toespraak om zich aan de maatregelen houden. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci had Amerikanen medio oktober opgeroepen om Thanksgiving Day dit jaar zelfs helemaal over te slaan.

Coronavirus laait op in VS

In het land laait het virus opnieuw flink op. In de afgelopen maand werden op twee dagen meer dan 200.000 nieuwe gevallen vastgesteld.

Ziekenhuisopnames nemen met name toe in de vier dichtst bevolkte staten (Californië, Florida, New York en Texas), merkt The COVID Tracking Project van de universiteit op.

De VS telt in totaal meer dan 14,1 miljoen besmettingen en 276.000 overleden coronapatiënten.