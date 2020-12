Farmaceut Pfizer kan dit jaar veel minder coronavaccins leveren dan het eerder van plan was. Dat aantal wordt gehalveerd van 100 miljoen doses naar 50 miljoen. De verlaging is veroorzaakt door problemen bij het verkrijgen van genoeg grondstoffen, meldt zakenkrant The Wall Street Journal donderdag.

Het vaccin dat Pfizer samen met de Duitse biotechnoloog BioNTech ontwikkelde kreeg deze week een noodgoedkeuring in het Verenigd Koninkrijk. Ook in de Verenigde Staten en de Europese Unie lopen aanvragen voor toelating van het vaccin.

Pfizer en BioNTech zijn nog altijd van plan volgend jaar ruim een miljard doses van het vaccin te leveren aan verschillende landen.

Dinsdag kondigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan dat de vaccinatie 4 januari van start gaat "als alles meezit". Belangrijke voorwaarde is dat het Europees Medicijnagentschap (EMA) de eerste vaccinkandidaten goedkeurt. Het gaat naast het vaccin van Pfizer ook om dat van farmaceut Moderna. Op 29 december hoort Pfizer of het de markt op mag, het vaccin van Moderna wordt uiterlijk 12 januari beoordeeld.

"Het kan heel snel gaan", zei De Jonge dinsdag. In de vaccinatiestrategie van het kabinet is het voornemen opgenomen om kwetsbare groepen, ouderen en zorgpersoneel als eerst te vaccineren. Dat kan veranderen als uit de beoordeling blijkt dat het vaccin minder effectief is bij deze groepen.