Het aantal mensen dat wereldwijd is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, is donderdag de grens van anderhalf miljoen gepasseerd.

Het virus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich vervolgens over de wereld. Eind juni waren een half miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van het virus en eind september in totaal een miljoen.

In de Verenigde Staten zijn de meeste slachtoffers (bijna 275.000) gevallen, gevolgd door Brazilië (ruim 175.000), India (140.000) en Mexico (108.000).

Op de vijfde plek staat het Verenigd Koninkrijk met ruim 60.000 sterfgevallen, gevolgd door Italië (meer dan 58.000). In Nederland zijn ruim 9.600 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken.

In de VS zijn naast de meeste overleden coronapatiënten ook de meeste besmettingen vastgesteld: bijna veertien miljoen. Daarna volgen India, Brazilië en Rusland.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.