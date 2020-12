Een aantal leden van studentenvereniging Vindicat heeft tijdens een rit in een feestbus de geldende coronamaatregelen aan hun laars gelapt, zo bevestigt voorzitter Wessel Griezen in gesprek met regionale media. Op beelden valt te zien hoe de inzittenden geen mondkapje dragen, geen afstand houden, dansen en schreeuwen.

De organisatie van de feestbus weigert in gesprek met RTV Noord en Het Dagblad van het Noorden te bevestigen dat het om leden van Vindicat gaat. Woordvoerder Deon Sonnemans erkent slechts dat er tijdens een reis met studenten "coronaregels niet zijn nageleefd".

Normaliter zouden gezondheidsverklaringen opgevraagd worden en moeten inzittenden mondkapjes dragen. Sonnemans vermoedt dat het gaat om "een losstaand incident".

RTV Noord schrijft dat sommige leden lachgas gebruikten in de bus. De tipgever van de video, die ook in het bezit is van de redactie van NU.nl, vertelt in gesprek met de regionale media dat "het al maanden zo gaat".

Vindicat veroordeelt gedrag: 'Dit keuren wij af'

Vindicat-voorzitter Griezen veroordeelt het gedrag van "sommige leden van zijn vereniging". Volgens hem wordt nog uitgezocht of alle personen in de bus lid zijn van Vindicat, of dat andere studentenverenigingen ook betrokken zijn. Griezen benadrukt dat de rit met de feestbus niet georganiseerd was door de studentenvereniging zelf.

Er zou al contact geweest zijn tussen Vindicat en de veiligheidsregio, schrijft RTV Noord. Griezen zou daarnaast de betrokken leden zo snel mogelijk willen spreken."Dit gedrag keuren wij ten strengste af."

De Groningse burgemeester Koen Schuiling reageert op de beelden in gesprek met de omroep. "Ik spreek mijn zorg erover uit en wijs de jongeren in kwestie op hun verantwoordelijkheid. We moeten de uitkomsten van het onderzoek afwachten."